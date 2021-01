Preparan 'Pacto de Gamboa II'

Insisten en la ruta de imponer el proyecto del BM y el FMI para la CSS. El Gobierno de Cortizo ha fragmentado la Caja, por un lado, el Programa de Enfermedad y Maternidad (EM) que dicen será abordado en el “diálogo” del bicentenario; por el otro lado, el “diálogo” de las pensiones (Programa de IVM). La forma como se ha atendido el tema está dirigida a condicionar los resultados, fragmentar la Caja, favoreciendo a los prestadores de servicios de salud (grandes empresas hospitalarias, laboratorios, distribuidoras de medicamentos, etc.), aseguradoras y administradoras de pensiones, colocando millones de dólares en estos sectores.

La CSS ha sido asaltada por las diversas administraciones gubernamentales que la han visto como su botín. Han mermado la autonomía administrativa y financiera de la institución. El problema de la CSS es estructural, transita por varias aristas entre ellas las constantes violaciones a su autonomía.

En el 2005, durante el diálogo del “YO con YO”, hicimos manifiesto, a través de la Ley de la Vida, que presentó Frenadeso, la necesidad de fortalecer la autonomía de la CSS en su gestión administrativa y financiera; sin embargo, Gobierno, partidocracia, patronal y seudodirigentes impusieron, a través del Pacto de Gamboa, la Ley de la Muerte (Ley 51 de 2005). Hoy, nuevamente llaman a reformar, una vez más, la Ley Orgánica de la CSS, no para derogar lo que el pueblo rechazó en el 2005, sino para seguir privatizando los fondos de los asegurados, conculcar reivindicaciones a la seguridad social y cercenar la autonomía de la institución.

En su discurso del 2 de enero, Laurentino Cortizo manifestó que “la Caja de Seguro Social es de todos los asegurados”, que, “no será privatizada y cumplirá su misión y compromiso de protección de la salud y seguridad financiera”; sin embargo, otorgó una moratoria a los empresarios que deducen cuota de seguridad social, pero no la entregan a la Caja; además, decidió separar el Programa de Enfermedad y Maternidad de la Caja. Sobre el Programa de IVM señaló que “tan pronto se tengan todos los estados financieros auditados por Contraloría y el Informe Técnico Actuarial se convocará a un Gran Diálogo Nacional”, no están todos los estados financieros, no hay auditoría, pero Cortizo puso fecha “18 de enero”. Es decir, se pasa por encima de la autonomía de la institución y de los asegurados; como se ve, sigue la intromisión del Órgano Ejecutivo, al igual que en Gobiernos pasados, respondiendo a las exigencias de las IFI´s y los intereses empresariales.

Cortizo, también definido los temas del “diálogo” que “coordinará” la Caja: IVM, informales y gestión administrativa. Le asigna las funciones: “ese proceso comienza definiendo la hoja de ruta, fijando la fecha de presentación de los estados financieros y corridas actuariales y la propuesta de integrantes de la Comisión Nacional correspondiente”. Además, ya circuló en medios y luego en la Junta Directiva de la CSS un listado de facilitadores (algunos públicamente han planteado medidas paramétricas, otros adeptos a “diálogos”, otros vinculados al partido oficialista, todos proempresariales), se nombró al secretario técnico del Diálogo, han definido listado de convocados. Así, pronto veremos el documento ya pactado entre los grupos del poder con el FMI.

Lo cierto, no existe información, quieren restringir la participación de organizaciones representativas del pueblo panameño, se imponen facilitadores y metodología ¿Una vez más preparan otra firma del “Pacto de Gamboa”?

Nunca hemos rehusado a dialogar, siempre que se trate de un verdadero diálogo y no de diálogos de YO con YO, prácticas muy usuales de todos los Gobiernos. El actual llamado del Gobierno, no es la excepción.

Recordemos: la CSS es de los trabajadores y sus beneficiarios, somos los únicos que contribuimos a la institución, el aporte de los empresarios es deducido de sus costos de producción. Para los obreros la lucha es por rescatar a la CSS de quienes la están saqueando (patronal, sus Gobiernos y políticos). Reiteramos al pueblo panameño nuestra lucha contra las reformas privatizadoras de la CSS y por alcanzar el fortalecimiento financiero de la Caja sin tener que afectar los beneficios y derechos de la población asegurada; en este sentido, llamamos al pueblo panameño, a que se mantenga alerta y participe de todas las actividades que convoque Conusi-Frenadeso para la defensa de la seguridad social.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.