Es momento de aceitar la bomba

Para nadie es un secreto que la situación económica actual del país es extremadamente delicada, ya hemos visto los anuncios diarios sobre rebaja de la calificación de riesgo, el incremento del desempleo, la poca recaudación por parte del Estado y un sinnúmero de situaciones que en cada momento se comentan y lo más triste; son reales. Esto es realmente doloroso, porque estamos ante una de las mejores economías de la región y del mundo durante los últimos 15 años. Y digo que duele, porque Panamá era visto con envidia y admiración por muchos países a nivel mundial. ¿Qué pasó? No podemos culpar a la crisis sanitaria del deterioro rápido y eminente de la economía nacional. Me parece que no es justo, aun cuando todos debemos reconocer que existe alguna relación, en especial por las medias tomadas.

En los últimos días, se ha utilizado con mucha frecuencia la frase “estamos implementado políticas anticíclicas”, lo cual indiscutiblemente nos deja en incertidumbre, ya que es necesario comprender al respecto para poder juzgar el camino que se ha decidido tomar. Primero, es necesario que todas las personas comprendan que los ciclos son una realidad con la que tenemos que habituarnos a convivir (Keynes), razón por la cual los Gobiernos deben contar con políticas económicas activas, flexibles y acordes para poder enfrentar las posibles discontinuidades que se den en el tiempo. Y la razón para esto es muy sencilla: cuando se toman medidas equivocadas en un momento, se pueden dilatar en el tiempo, motivo por el cual las políticas adecuadas son indispensables para evitar fluctuaciones futuras.

Las medidas propias de políticas anticíclicas, de manera muy general y sencilla, se enmarcan en la creación de empleo, el incremento en la inversión pública, bajar impuestos, incrementar de salarios, promover el crédito y aumentar el gasto, entre otras cosas. Todas estas medidas se utilizan como mecanismos de política económica que contribuyan a buscar de una manera rápida un equilibrio en la economía. Todo esto se decide en función de que la empresa privada no está en condiciones, ni tiene la intención de llevar a cabo grandes inversiones, aun cuando ella es la responsable fundamental de la producción y la dinamización de la economía, siempre y cuando el Estado ofrezca los lineamientos y estrategias para que esto sea posible. En este momento, el capital privado está escondido, está protegiéndose del riesgo que existe en una situación como la actual.

¿Es necesario expandir el déficit público y buscar más recursos, ya sea internos o externos? La respuesta es: Sí. Pero también es necesario que estas dos medidas conlleven el uso sano y transparente de estos recursos, lo cual es vital para el equilibrio económico. No podemos amenazar con el incremento de las tasas impositivas, ya que es una gestión contraproducente en este momento y es una acción que escapa de toda política anticíclica. Es oportuno colocar recursos en manos de las personas, para que estas puedan aliviar su pesar e inyectar un poco de efectivo al mercado. Es fundamental la inversión pública especialmente en infraestructura, salud, educación y tecnología. Entonces, es momento de aceitar la bomba, para que la máquina de la inversión privada se ponga en marcha. Es importante generar las condiciones para que la empresa privada inyecte la economía. Hay que enviar un mensaje claro de seguridad, para que los inversionistas pierdan el temor y pongan su capital a circular y a producir.

Por otro lado, la inversión pública es fundamental en estos momentos, en especial porque genera empleo y empleo del bueno, ya que se canaliza a través de la empresa privada, que ejecuta las obras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un ejemplo sencillo, se desestima la construcción del cuarto puente sobre el Canal por falta de financiamiento, a pesar de que ya cumplió con los trámites de contratación y se incrementa la construcción de la línea 3 del metro, a la cual le haría falta todo lo referente al famosos túnel. Por favor, sean creativos, jueguen adecuadamente con los recursos y obtendrán excelentes resultados. Pero de manera honesta.

Catedrático universitario.