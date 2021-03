Leer un libro, sin quedar dormido en el intento

En mi corta carrera docente de siete años en la especialidad de Mercadeo y Publicidad a nivel universitario, he escuchado muchas veces a alumnos decir que “leer un libro me da sueño”, “leer un libro me aburre”, “eso no me llama la atención”, “apenas toco el libro, me duermo”; entre muchas otras frases o comentarios referentes a lo aburrido que les parece la idea de leer un libro.

Consulté al inicio de un curso, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá: “¿A quién le gusta leer novelas? Solo tres chicas contestaron muy emocionadas. Posteriormente, les planteé que les regalaría una de mis novelas para que se la pasaran entre ellas y la leyeran, con la condición de que hicieran sus deberes universitarios, asistieran a clases y mantuvieran buenas calificaciones.

Durante todo el semestre, así lo hicieron, compartiendo entre los pasillos su parte favorita de la novela de Pablo Coelho, “A orillas del río Piedra, me senté y lloré”. Este caso ilustra muy bien las preferencias y gustos de los jóvenes universitarios.

Para que nos interese un libro, debemos tener en cuenta: qué nos gusta hacer, qué tipo de películas o series nos interesa, adónde nos gusta ir. Una vez que se haya respondido esas preguntas, hay que buscar el género de películas o series, de temas que nos gustan y transformarlos en libros.

Por ejemplo, si a Ud. le encantan las películas de ciencia ficción, hay muchos libros con esta categoría que podrían ser de interés; tal es el caso de “El reino vacío” de Kira Jane Buxton y por qué no, los clásicos, como la saga Harry Potter y Crepúsculo. De tipo romance, están “Esta noche dime que me quieres” de Federico Moccia, y la saga de La Selección de Kiera Cass.

La clave para que un libro no provoque sueño, pereza o aburrimiento, al siquiera leer la primera página, es que el género que se haya elegido y el estilo de escritura del autor, sean de nuestro agrado. Se puede comenzar a buscar en internet o redes sociales en páginas como Lecturalia, Roca Libros o Ebrolis, comentarios acerca del libro, de qué trata y su trama. No es necesario iniciar con un libro muy extenso, con solo interesarse en el hecho de encontrar un libro con el que nos sintamos identificados y cuente en él sueños, sentimientos, anhelos o deseos, es suficiente.

Llega el momento en el que se ha leído el primer capítulo y uno se siente cansado o con sueño; es válido dejar las otras páginas para después, no es una competencia leer un libro en un par de días. La clave está en leer un capítulo por día, o cada dos días, sin olvidar siempre colocar el separador de páginas. Lo importante es que disfrutemos del libro y cada página de él, contando una historia, que se puede recrear en la mente, personajes, lugares, incluso las voces de los protagonistas, sus ropas y sus emociones.

Hay que animarse y conseguir el primer libro, que nos guste y emocione tanto, como cuando uno va a ver su serie favorita.

Hay lugares en Panamá, como las BiblioMetro de El Metro de Panamá, ciertas cafeterías, como Pan y Canela, entre otros, en los que se pueden intercambiar libros, dejar uno y llevarse otro.

Siempre hay alguien interesado en leer uno de esos libros y por qué no, comentar acerca de ellos. Se puede buscar en librerías nacionales o por internet, en donde se encuentre el libro que nos llame la atención y sienta uno que, al leer su texto en la contraportada, se sonría por dentro: “Este es”.

Profesora universitaria.