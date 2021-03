Excelente iniciativa del comandante del BCBRP

Es importante destacar la acertada decisión que se ha tomado al más alto nivel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), al iniciar todos los arreglos para implementar próximamente el programa EDIFICIO SEGURO en nuestro país, lo cual redundará en grandes beneficios para los panameños que cumplan con lo que se solicitará más adelante sobre este tema.

Como todos saben, existen normas muy claras en nuestro país que dicta el BCBRP en lo que a seguridad se refiere para todos los inmuebles, que muchas veces han sido olvidadas y no se han aplicado. Con este programa lograremos un control y registro estadístico que realmente con la información solicitada podremos tener mejor monitoreo y seguridad para los que habitan dichos inmuebles.

Considero muy oportuno mencionar en este artículo el papel que ha jugado la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), la cual, con sus resoluciones a lo largo del tiempo y la implementación del Código de Seguridad Humana como referencia, ha minimizado los riesgos en los inmuebles construidos en nuestro país.

A lo ancho de nuestra historia, hemos podido observar que han sido mínimos los grandes incendios en Panamá y gran parte de esto se ha debido a lo mencionado en el párrafo anterior, por esta razón es que debemos seguir actualizando las normas para poder así tener seguridad para nuestros conciudadanos.

Este programa de EDIFICIO SEGURO nace por la gran cantidad de edificios altos de apartamentos y oficinas que se tiene en el país y es deber de todos los que los habitan estar conscientes de que deben exigir que los sistemas electromecánicos de protección funcionen al momento que se necesiten y para esto el BCBRP será un celoso vigilante de que se cumpla de manera ordenada y con fechas estipuladas en lo que a mantenimiento de estos sistemas se refiere, y con garantía de que los mismos estarán disponibles 24/7.

Como docencia, quiero mencionar, para los que viven o trabajen en estos inmuebles, las siguientes preguntas: ¿Estoy en un EDIFICIO SEGURO?, ¿los sistemas de alarma de detección de incendio funcionan, la bomba contra incendio de mi edificio funciona, la prueba de hermeticidad, que se debe hacer cada tres años, para garantizar cero fuga de gas, se ha hecho, he tenido la iniciativa de identificar en el edificio los apartamentos donde hay niños personas discapacitadas y ancianos para comunicarlo al BCBRP, me he percatado de si en el cuarto eléctrico existe un unifilar o diagrama eléctrico actualizado que identifique los interruptores que controlan los diferentes tableros del edificio, he realizado pruebas de termografía en el edificio, a ver si tengo puntos calientes en las conexiones eléctricas, funciona el sistema de rociadores?

Y así, pudiese enumerar muchas cosas más, pero lo dejo hasta allí para despertarles la curiosidad y observen la importancia de esto para ustedes y su familia.

Es por eso que la alta dirigencia del BCBRP está preocupada y decidida a que cuanto antes se implemente el programa de EDIFICIO SEGURO para tranquilidad de todos los panameños.

Es de vital importancia que las juntas directivas de los inmuebles, los administradores y propietarios de estos tengan a bien estar anuentes para que dichas normas se cumplan.

Quiero terminar pidiéndoles a todos nuestros ciudadanos que, cuando vean el anuncio de EDIFICIO SEGURO en los medios de comunicación social, por favor, atender el llamado sobre este tema, pues, quedará en sus conciencias, si mañana pasa algo por no haber atendido la solicitud que les hace el BCBRP.

Trabajemos por un país seguro en lo que a prevención se refiere y que no sea nada más en octubre, sino todos los días del año y así podremos ser referencia para que los países de Latinoamérica nos emulen en este importante tema.

Ingeniero, teniente coronel voluntario del BCBRP.