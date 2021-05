Premios Óscar: Bondad y perseverancia

Con una ceremonia íntima y diferente, se llevó a cabo la 93º entrega de los premios Óscar en la que la bondad y la perseverancia se pusieron de manifiesto. Definitivamente, el nivel de los discursos de agradecimiento le dieron un brillo muy especial a la noche, pero hubo uno que me impactó especialmente por la profundidad y vigencia en los actuales momentos.

Chloé Zhao, segunda mujer ganadora de la estatuilla en la historia de los premios, en la categoría de mejor dirección, con la película “Nomadland”, recordó cómo su padre le enseñaba poemas chinos y lo inspirador que resultó para ella. Citó la frase de inicio de uno titulado Los tres personajes clásicos: “La gente al nacer es inherentemente buena”, complementó con una reflexión “incluso aunque algunas veces pueda parecer que lo contrario es verdad, siempre he encontrado la bondad en la gente con la que me he encontrado en el mundo. Esto es para quienes hayan tenido la fe y el valor de aferrarse a la bondad que llevan dentro y a la bondad de los demás, no importa lo difícil que sea”.

Cuando leemos las noticias (que pocas veces son positivas) y pudiéramos convencernos de lo contrario, leer frases como esta nos reconcilian con la vida y con la tendencia a la bondad de los seres humanos. Como siempre digo: los buenos somos más (aunque los malos hagan más ruido).

Por otra parte, esta transmisión nos conecta con el valor de la perseverancia en la historia de Glenn Close quien, tras ocho nominaciones, no ha logrado obtener el tan ansiado Óscar a pesar de haber logrado en el pasado tres premios Emmy y tres Globos de Oro.

Sin embargo, lejos de sentirse mal, Glenn mostró su habilidad para tomar las circunstancias con excelente actitud y hasta bailó de forma espectacular para viralizarse en las redes.

Ganar o perder son conceptos relativos pues en este caso, Close llegó al escenario en la voz de la ganadora del premio a mejor actriz de reparto, la actriz coreana Youn Yuh-jung (nominada por Minari) quien se refirió a ella: “¿Cómo puedo ganarle a Glenn Close? La he visto en tantas actuaciones”.

Cuando vemos eventos como esta entrega de premios con una consciencia expandida y despierta, podemos obtener grandes enseñanzas. En esta oportunidad, lo arraigado de los valores de la bondad y la perseverancia.