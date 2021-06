¡Universitarios, voten a conciencia!

Como administrativo con más de 34 años de lealtad a la Universidad de Panamá (UP), me siento preocupado por la forma en que está siendo manejado este claustro universitario. Cada día salen escándalos tras escándalos que no tiene fin.

El 30 de junio de 2021 los administrativos con el 10 %, los estudiantes con el 30 % y los docentes con el 60 % (son los que ponen rector), elegirán al rector que dirigirá los destinos de la UP. Él tendrá el compromiso de sacarla del laberinto de escándalos en que se encuentra y que mire hacia el futuro; como siempre soñó el Dr. Octavio Méndez Pereira.

Votar con conciencia significa, pensando en el futuro de la UP, también, para darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo; para poder escoger a los candidatos que consideramos nos representarán dignamente y cumplirán sus promesas de campaña. Votar no es entregar firmado un papel en blanco al candidato que hemos elegido, es colaborar para exigir el cumplimiento del programa trazado. Esto significa que debemos seguir conversando entre sindicatos, asociaciones y grupos religiosos, etc., para continuar aportando a la nueva y moderna construcción de la Casa de Méndez Pereira.

Catedráticos-aspirantes, que hoy buscan llegar a la “codiciada” Colina: si van a llegar con su ego egoísta, codiciosos, arrogantes y a unirse con los corruptos para acabar con el patrimonio universitario, ¡entonces!, no lleguen. Porque lo que necesita esta institución es un buen administrador (rector) con visión de futuro, que la saque de donde está varada, que maneje dignamente el presupuesto universitario, que se atreva a sacar a los corruptos y que reconozca la Ley N° 9 de los servidores públicos; para pagar salarios caídos a administrativos y a docentes que ganan demandas en la Corte Suprema de Justicia; ya que la administración del Dr. Eduardo Flores no reconoce dicha ley.

Este claustro universitario necesita un cambio de costumbre y de concepto que signifique progreso y demuestre el valor de la autonomía no violada, no manoseada, no usurpada, para el beneficio de unos cuantos bellacos.

Esta contienda electoral, se ha convertido en una de las más cuestionadas políticamente en la historia universitaria. Los electores deben aprovechar este momento para hacer un análisis de conciencia profundo de las propuestas: capacidad, credibilidad, honestidad, transparencia, coherencia, liderazgo, compromiso social y honorabilidad de los candidatos que aspiran a los diversos cargos de elección. Los universitarios que quieren está institución, no pueden vender su dignidad, no pueden participar en el clientelismo político o la compra del voto, no deben creer en favores o falsas promesas de un candidato para que atraque el erario y comparta las dádivas con quienes lo apoyan. Esa clase de individuo no puede ser constructor de la Casa de Méndez Pereira.

¡Universitarios!, llegó el momento de despertar y demostrar que van a elegir a la persona más capaz, que pueda dirigir los destinos de la Universidad de Panamá; ¡que hoy pide auxilio!

Comunicador social y artista plástico.