¡60 mil universitarios a las urnas!

Universidad de Panamá (UP), conocida como la Casa de Octavio Méndez Pereira (primer rector): Hoy, tus nubarrones no se ven, los ha arropado el manto del oscurantismo y ofuscación, donde la escultura Hacía la Luz no puede salir y mucho menos respirar y las estrellas no pueden brillar; tu estandarte o escudo, rodeados de hojas verdes, se marchitan, tu libro de sapiencia, es utilizado para sumar las dádivas entre acólitos; ya tu histórica fuente no dice nada, ya no hay espacio para la conciencia crítica de la nación, tu presupuesto ya no sirve para pintar los edificios enfermos ni para equiparlos tecnológicamente; ya no tienes espacio para los eruditos universitarios, solo tienes espacios para el clientelismo político; tu autonomía ha sido violada, manoseada y usurpada para el beneficio de unos cuantos bellacos y la impunidad se ha tomado tu parlamento de justicia. Hoy, estás varada y quieres salir hacia la luz del progreso tecnológico educativo, como otras universidades que están en el “ranking” mundial como las mejores del mundo (QS World University Rankings, Webometrics, etc.). Pero, los malos universitarios te dicen “no al desarrollo tecnológico-educativo, sí, a la politiquería, sin conciencia educativa”.

Mañana, 30 de junio de 2021, la UP tendrá el proceso de votación, donde alrededor de 60 mil universitarios irán a las urnas para escoger, de manera presencial, a las autoridades. Están habilitados 3883 profesores, 3579 administrativos y 55 676 estudiantes. Se postularon, cuatros (4) para la Rectoría, 40 para decanos y 19 para directores de centros regionales. Según UPinforma, diario digital de la UP.

¿Por qué la reelección, si es catalogada como la semilla de muchos males y que por ahí empieza el clientelismo? ¿Por qué la mayoría de los candidatos busca reelegirse?; ¿será para cubrir sus malos manejos, para fortalecer su círculo cero en el poder y su ego egoísta, que después nadie los aguanta, se hacen dueño de la institución, que después no quieren dejar el puesto?

Reelegir a un individuo que está rodeado de mentes tísicas, trae como consecuencia la venganza personal, en contra de los adversarios. Pues, el ego egoísta no le hace pensar en la modernización de la institución, solo piensa en el jugoso salario que le paga la nación.

Señores catedráticos de la UP: Ustedes poseen el 60 % para escoger el rector. Pues, piensen bien, antes de votar, piensen por el destino y futuro de la institución que les brinda su sustento, cuidémosla como patrimonio histórico que es, y hagamos de ella un paraíso educativo, con tecnología modernas y mirando hacia el nuevo siglo; no la destruyamos por unas cuantas monedas y un puestecito por cinco años.

Hay que escoger gente con visión de futuro, que no solo piense en su bolsillo.

¡Universitarios!: La Casa de Octavio Méndez Pereira albergó a grandes catedráticos con visión de futuro, que dejaron huellas de prestigio. Hoy, esta casa pide a grito un buen inquilino-administrador (rector), y que no sufra de mitomanía.

Comunicador social y artista plástico.