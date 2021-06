Desvergüenza bancaria

Todos vimos la entrevista que dio el señor Carlos Alfredo Berguido Guizado a La Decana, como presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Una vez más, los bancos demuestran que están totalmente desconectados de la realidad que vive nuestro país. Para nadie es un secreto el gravísimo problema económico y de desempleo que tenemos, no solo como consecuencia de la pandemia, sino, también, por la desaceleración económica que ya veníamos sufriendo, producto de la pésima gestión del copartidario del señor Berguido, Juan Carlos Varela.

Este “señor” del Club Unión sigue insistiendo en que la moratoria aprobada por Ley, que fue una iniciativa mía, en defensa del pueblo panameño, fue fatal. Sin embargo, una vez venció, el 31 de diciembre de 2020, fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2021, mediante un “Acuerdo”, aprobado por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que ellos dominan a su antojo y en la cual, reina un vergonzoso y endémico conflicto de interés. Por si fuera poco, ahora la extienden mediante una “Resolución” hasta el próximo 31 de diciembre, pero tienes que ir al banco para que te renegocien tus deudas, antes del 30 de septiembre. Entonces, ¿de qué habla? Si fue fatal, ¿por qué la extienden dos veces? Ahí se da cuenta usted de que el discurso de los bancos es contradictorio.

Luego del año y medio de moratoria, el acercamiento de los clientes a los bancos para “renegociar” las deudas ha sido un total fracaso, dicho por él mismo, más de la mitad todavía no hace arreglos de pago. Esos “arreglos” representan en la práctica, más tiempo para honrar la deuda y, sobre todo, más intereses. Las quejas son enormes, pero por supuesto, el fiel amigo de los bancos Amauri Castillo, en vez de defender a los clientes bancarios, protege a los bancos, que hacen lo que quieren, escudándose en “sus políticas bancarias”, que operan en Panamá sin ley.

El desempleo cerró al 31 de diciembre de 2020 en 18.5 %, la informalidad aumentó a 52.8 %, esto representa un total de 1 148 729 panameños sin empleo y en informalidad, ¿cómo quieren y pretenden que les paguen y renegocien sus deudas, si se han quedado sin trabajo? Por supuesto, Berguido ni se entera.

El único sector que pretende pasar esta crisis sin perder un centavo, son los bancos, ya no les da ni pena decirlo, las recaudaciones han bajado en un 24 %, han enfermado y muerto miles de panameños y pretenden, dicho por el señor Berguido, que los bancos sean beneficiados con garantías estatales que garanticen sus ganancias, al menos, en un 25 %, por supuesto, pagadas con nuestros impuestos, para que él siga dándole bola negra, en la Junta de Admisión del Club Unión, a todo el que le huela mal, mientras lee el mensaje del presidente del “club” en la revista Élite.

La desvergüenza es tal, que luego lo ves dizque defendiendo el libre mercado, pero quiere que el Estado les garantice las ganancias a sus jefes, los banqueros, ya que, dicho por él mismo, los bancos no necesitan que les den dinero, sino que les ayude el Gobierno a mitigar el riesgo. Ya lo saben, ellos no quieren correr riesgos, ellos no quieren perder, de hecho, nunca han perdido. ¿Acaso el micro, pequeño y mediano empresario no han perdido, no corren riesgos? ¿Los panameños que han sido despedidos, suspendidos o recontratados con la mitad o menos de lo que ganaban antes de la pandemia, no han perdido, no corren riesgos? ¿Esos panameños hoy en el desempleo y en la informalidad, le están pidiendo “facilidades” al Gobierno para que les garanticen el 25 % de sus ingresos, como sí lo están haciendo los banqueros? ¿Así quieren reactivar la economía? Ganancias garantizadas con avales estatales, eso no es una economía capitalista de libre mercado. ¿Qué pasó, señor Berguido? Al parecer en la revista Élite del Club Unión no publican artículos de economía.

Los bancos siguen sin decir cuál es el verdadero costo del dinero. No explican por qué los intereses son tan altos, por qué cobran intereses sobre intereses e intereses compuestos, tampoco, por qué los gastos de cierre son altísimos, a sus depositantes les siguen pagando unos intereses que son una basura. De igual manera, no quieren tope a los intereses y que se reincorpore el delito de usura al Código Penal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto?

Abogada, diputada de la República.