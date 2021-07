¡Aló…, señor superintendente!, quiero llamar su atención una vez más. Recuerdo que en las reuniones que sostuvo mi equipo de trabajo con funcionarios de la Superintendencia de Bancos, junto con representantes de la Asociación Bancaria, respecto a mi proyecto de ley que pone tope a los intereses sobre los préstamos bancarios, a la vez que reincorpora el delito de usura en el Código Penal, reuniones en las que usted brilló por su ausencia, se habló igualmente de aprovechar dicha oportunidad para tocar otros temas que preocupan mucho a los depositantes y clientes bancarios, que usted muy poca atención les pone y que mantienen ventajas desproporcionadas a favor de los bancos y en perjuicio de sus clientes.

De lo que puedo recordar, esos temas eran, entre otros, el verdadero costo del dinero, ¿por qué los intereses que le pagan a sus cuentahabientes son tan bajos?, sobre las cláusulas abusivas en los contratos bancarios, como, por ejemplo, multas por pagar préstamos antes de tiempo, multas por trasladar préstamos a otros bancos que ofrecen mejores condiciones, así como también incorporar a nuestra legislación la figura del “ombudsman” bancario o defensor del cliente bancario, sobre este último tema la presidenta de la Asociación Bancaria, junto a su asesora legal de Banistmo, quedaron en averiguar sobre dicha figura y hasta el día de hoy estamos esperando.

No quiero que se le olvide que otro de los temas que incomodan a los clientes bancarios son los excesivos costos de cierre y cobros de comisiones, todos entendemos que es parte del negocio bancario, pero a un valor justo, no totalmente desproporcionados como ocurre, precisamente aprovechándose de sus ventajas desproporcionadas. Por supuesto, nada sobre este tema, como todos los demás mencionados. Simplemente no les interesa.

Pues, quiero que sepa, señor superintendente, lo que pasa en la economía capitalista más fuerte e importante del mundo. Recientemente, específicamente el 25 de junio del año en curso, en muchos medios de comunicación prestigiosos, se publicó la noticia de que la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de los Estados Unidos multó al Bank of America, por la suma de 11.65 millones de dólares, por cobrarle a miles de sus clientes comisiones excesivas por un producto de inversión, además, obligó al banco a devolverles a los mismos la suma de 8.4 millones de dólares, porque se determinó, luego de una investigación, que los clientes de dicho banco nunca debieron haber afrontado dichos cargos.

¿Qué le parece? ¿Lo sabía? Fíjese que así es como funciona la economía capitalista más importante del mundo, donde sí existe libre mercado y libre concurrencia y en donde, además, hay sistemas de contrapesos para que, por ejemplo, un sector como el bancario no se aproveche de sus ventajas desproporcionadas en perjuicio de sus clientes. Recuerdo que, cuando tocamos este tema, se le dijo a mi equipo de trabajo que no sabían de lo que hablaban y que ese tema también estaba liberalizado, que si seguíamos con esa fatal idea íbamos a acabar con el sistema, que ese tipo de legislación y fiscalización la promueven políticos populistas, pero le reitero, fíjese usted cómo funciona este mismo tema en los Estados Unidos, la economía más importante del mundo. ¿Usted realiza este tipo de auditorías a los bancos en Panamá? ¿Qué ha encontrado? ¿Por qué esas auditorías no son públicas? ¿A cuántos bancos ha sancionado usted y por cuánto?

Según la información de la página web de la Superintendencia de Bancos, en los últimos cinco años se ha sancionado a veinticinco bancos, lo que hace un promedio de cinco bancos por año, lo que es nada, totalmente insignificante. Durante el período del año 2020, solo se sancionó a tres bancos, por violaciones a la mal llamada Ley Bancaria, porque realmente es un Decreto Ley que entró en vigencia a través de un Decreto Ejecutivo. Según la información que dicha página web hace pública, se sancionó a los mismos con multas de B/.7500.00, B/.15 000.00 y de B/.118 671.22, básicamente por violaciones al artículo 111 sobre confidencialidad bancaria y al artículo 192, que obliga a todo banco a cumplir con los principios de transparencia, probidad y equidad de conformidad a los servicios bancarios que deben ofrecerles a sus clientes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto?

No soy tonta, tampoco populista ni quiero acabar con el sistema. Soy una panameña preocupada por mi país y, sobre todo, quiero que tengamos una verdadera economía capitalista de libre mercado, con libre concurrencia y en donde se respeten los derechos de los consumidores, en este caso, los bancarios.

Abogada, diputada de la República.