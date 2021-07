Miami: la tragedia del Champlain Tower South

Es realmente inusual y sorprendente que nos encontremos con una noticia tan dantesca, y que la misma ocurra en EUA, cuna donde se redactan y se usan de referencia para muchos lugares del mundo los diferentes códigos de seguridad en la parte de diseño y construcción de que allí se elaboran, pero, como dice el dicho, “al mejor cazador se le va la liebre”.

Quiero insistir, como lo he venido haciendo, en este país, en diferentes publicaciones sobre medidas de seguridad que debemos seguir, en lo cual me he referido principalmente a lo que tiene relación con los sistemas electromecánicos en nuestros edificios.

Todavía no hemos logrado en Panamá tener una recertificación seria y rigurosa para todos nuestros inmuebles, de vieja data y los de reciente construcción, para, a través de esta y con personal idóneo, minimizar posibles desgracias que tengamos que lamentar.

Esto lo digo porque estoy seguro de que muchos inmuebles en Panamá carecen de mantenimiento en todo lo ancho de la palabra, lo cual pone en riesgo la vida de muchos panameños que habitan estos edificios.

Aquí también debe aplicar la certificación para las obras de infraestructura pública, llámense puentes, carreteras, pasos elevados y todos los elementos que son utilizados en nuestro país.

Este artículo lo escribo con la finalidad de llamar la atención a todos los que tenemos que ver con esto en Panamá, para que esta tragedia que acaba de suceder en Miami no se dé en Panamá.

Es importante que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), las compañías de seguro, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama (BCBRP) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) preparemos un foro donde todos los actores antes mencionados hagamos un alto y nos autoanalicemos, para ver si estamos cumpliendo nuestro rol en la sociedad a la cual nos debemos, para garantizarle que vivimos en un país seguro y evitemos, en la medida de lo posible, que se den situaciones que tengamos que lamentar.

El problema real es que no le ponemos ni la atención ni la seriedad necesarias a esto y, para lograr que esto camine en la dirección correcta, se necesita una gran dosis de compromiso y voluntad de todas las partes y que el Estado panameño se comprometa a no desmayar y a apoyar estas medidas y que nosotros, los profesionales, todos juntos, nos comprometamos a trabajar para que estas tragedias nunca sucedan en nuestro querido Panamá.

Ingeniero