Los datos de la pandemia

“Los errores en los datos han sido una constante y pareciera que la información que fluye en las redes sociales, señalando las fallas, no les llega, porque aún subsisten esos errores”

Cuando se comparte información sobre a la pandemia, la idea es que podamos influir en la conducta de la gente, para que todos aportemos nuestros esfuerzos, para colaborar en una responsabilidad que es todos los panameños.

Para que haya credibilidad y nos sintamos motivados a escuchar estos datos, es importante que no haya errores y de darse, lo recomendable es que los subsanen y los expliquen, de lo contrario, ese esfuerzo que se hace en comunicación se pierde, porque deja de tener interés para la audiencia.

Uno de los objetivos de la comunicación es que utilicemos el código correcto, para que quienes escuchan nos comprenda y más aún, cuando no existe la posibilidad de realimentación, de manera que es recomendable el lenguaje coloquial, para que todos podamos entender.

Nos da la impresión de que, cuando se dan las conferencias de prensa, los interlocutores asumen que están en un auditorio especializado o que están en un aula de clases, donde se puede pedir explicaciones. Presentar gráficas con una multiplicidad de variables, podría ser ininteligible para el televidente, a menos que tenga una formación en estadística o ciencias afines, pero es indudable que no serán la mayoría de los panameños, de manera que lo que debemos preguntar es hacia quiénes está dirigido el mensaje.

Una de las características de la comunicación es que debe reflejar la verdad, por muy dura que sea, porque nos invita a la reflexión y a adecuar nuestras actitudes, pero lo que no podemos hacer es alarmar, porque crea una situación emocional, que, de pronto, no la podemos controlar. No es sano decir que los casos siempre aumentan, porque es lógico que así sea, ya que cuando ocurra lo contrario, podríamos decir que ya está controlada la pandemia.

Cuando se transmite un evento aislado y no se le ubica en un contexto, se está dando un dato y no una información, que es lo que interesa, de manera que debe asociarlo a otro variable, para que tenga la categoría de información.

Hace un año, teníamos un 28.7 % de positividad acumulada, y hoy tenemos 12.9 %, lo cual no significa que los casos hayan dejado de aumentar, pero desde el punto de vista estadístico, no dice que estamos mejor que los resultados de hace un año.

Al revisar los datos, nos hemos dado cuenta de que el error ha sido del Minsa o de las televisoras que dan la información. Asumo que deben ser errores en la transcripción de datos, porque, en el caso nuestro, tenemos una matriz que tiene la fórmula para acumular datos y de existir un error, debemos introducir equivocadamente la variable, lo que disminuye las posibilidades de error.

Cuando las conferencias de prensa eran diarias, logramos transmitirle a la Dra. Turner que había un error, y ella no solo lo reconoció, sino que además sentenció que ese tipo de error no se puede cometer.

Especialista en Seguridad Social.