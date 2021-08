No fue Vladimir, fue Catalina

Los medios de comunicación pro-Occidente, alineados a los grandes intereses económicos y militares de la UE, EUA y OTAN, arremeten con dureza contra Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, procurando desfigurar su imagen, por ser la piedra en el camino a los planes expansivos de Occidente en la región. Él es el obstáculo para lograr que las intenciones de dominio occidental en la región sean admisibles y no parezcan censurables por la gente; y eso no les agrada del todo. -Es obvio que el ataque contra su persona no es, ni más ni menos, a causa de las frustraciones sufridas, y que aún sufren, los archienemigos occidentales de Rusia, al no haber podido concretar desde la península de Crimea, su bien orquestado y planeado control del Mar Negro.

“Putin invadió a Ucrania”, son los titulares que publican los medios para tratar de desmeritarlo e igualarlo con Hitler; en referencia a la supuesta invasión rusa al supuesto territorio ucraniano de Crimea. -Pregunto: ¿Cuál invasión? ¿Cuál territorio? ¿Cómo así una invasión?, si Crimea no era parte territorial de Ucrania, nunca lo fue, ella era una “República Autónoma” adjunta; lo que es muy distinto a ser parte territorial de ese otro Estado. -Ese estatus lo mantiene desde cuando la emperadora Catalina II de Rusia, con el sacrificio de millares de vidas rusas, se la arrebató al Imperio otomano (Turquía), y la anexo a Rusia como República Autónoma. -Curiosamente, como vemos más adelante, fue por tener ese estatus que Nikita Kruschev pudo moverla de Rusia a Ucrania.

Es interesante ver cómo sucedió la breve estadía de Crimea en Ucrania, pues es como leer una historieta de pasquín, con un final que ni siquiera tiene sentido común. Pero que, por supuesto que lo tiene, y mucho, para Occidente, porque es el argumento legal que utilizan para sustentar el frustrado intento de tomársela. Planes que ya se habían negociado de antemano con el nuevo Gobierno de Ucrania, que ellos acababan de instalar con el propósito de poder tomarse Crimea. -Entonces cabe preguntar: ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegó Crimea a ser parte de Ucrania? -Esas preguntas son la página oscura del pasquín que algunos medios no quieren sacar a la luz. ¿Por qué? Por lo sinrazón que fue esa simbólica anexión que nunca debió suceder, me explico.

Durante la época de la Unión Soviética, en un acto meramente protocolar, donde se festejaban los 300 años de independencia de Ucrania, el todopoderoso primer secretario general de la Unión Soviética de ese momento, el ucraniano Nikita Kruschev, quiso tener un simbólico y personal gesto de agradecimiento con Ucrania, por ser la tierra que lo forjo como líder político. -Así pues, aprovechando el festejo, y en medio de la recepción, leyó el sorpresivo anuncio en el que le regalaba y entregaba, en bandeja de oro, la República Autónoma de Crimea a Ucrania, sacándola del dominio de Rusia. -En esos momentos, el anuncio no tenía ningún efecto relevante, pues tanto Ucrania como Rusia se encontraban bajo el paraguas territorial de la URSS, y a nadie se le pasaba por la mente que la Unión Soviética podría desmembrarse, y mucho menos, que Crimea pudiera quedar en Ucrania; sería algo fantasioso que pasara, pero que sucedió. -En ese momento, el simbólico regalo de Kruschev a Ucrania debió devolverse a sus orígenes rusos de hecho, pero había otros problemas por resolver más importantes. -A Nikita Kruschev nunca se le ocurrió pensar que esto podía pasar, y las consecuencias que traería a futuro. De haberlo sabido, jamás lo hubiera hecho, afirma su hijo Sergei Kruschev, pues él sabía muy bien lo fuertes que eran las conexiones históricas entre Crimea y Rusia.

Crimea es una República Autónoma, rusoparlante, desbordada por el sentimiento y cultura rusa, desde hace más de 250 años. -Cuando sus líderes se percataron de lo que sus archienemigos de Occidente planeaban hacer en su territorio, se preocuparon y reaccionaron con rapidez. Inmediatamente ejercieron su derecho constitucional de consulta y se llamó a un plebiscito, para determinar si querían dejar de ser formalmente parte de Ucrania y unirse a Rusia. -Tras los abrumadores resultados obtenidos a favor de la unión con Rusia, su “alma mater” de siempre (con casi el 100 % de los votos), le comunicaron al Gobierno ruso la decisión de la población. -Fue entonces, y solo hasta ese momento, no antes, cuando el presidente Vladimir Putin, tras darles la bienvenida a Rusia, dio la orden de enviar tropas a la península de Crimea; como medida de precaución para que no sucediera, como en ocasión anteriores, cuando Ucrania enviaba sus tropas para desconocer las decisiones tomadas por el Gobierno de Crimea. A esto no se le puede llamar invasión.

La única invasión que ha tenido Crimea fue por Catalina II de Rusia en 1770. -Los medios no informan la verdad sobre Crimea, solo para socavar la figura de Putin, por ser él quien hizo fracasar los planes de Occidente para controlar el Mar Negro, desde la siempre península rusa de Crimea.

Exembajador en la Federación de Rusia.