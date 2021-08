¿Será Cortizo igual que Martinelli y Varela?

Esta es una empresa que no juega con reglas existentes. No paga impuestos como todas las demás. Que contrata, casi sin ningún control, los extranjeros que le viene en ganas, sin preocuparle las limitaciones que señale el Código de Trabajo. Tampoco se sonroja al despojar -cual piratas- miles de millones de nuestros recursos naturales, dejando solo migajas y residuos contaminantes al pueblo panameño.

Se trata de First Quantum, Minera Panamá o Cobre Panamá, o como se llame después. Tuvieron todas las facilidades para llegar a Panamá durante Martinelli, sacando del camino a otras empresas mineras. Después usaron a Varela para tratar de apoderarse de la mina Petaquilla Gold.

Mediante toda clase de trucos y artimañas, Varela expropió sin indemnización a Petaquilla Gold, para dársela en bandeja de oro a First Quantum, tal como lo revelaron los VarelaLeaks. Poco les importó violar leyes y convenios que impiden expropiar bienes sin indemnización alguna y las consecuencias internacionales de tales irresponsables actos.

En el interín, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el fallo del 21 de diciembre del 2017, declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, concesión que permitía las actividades mineras de First Quantum Minerals. O sea, Minera Panamá se quedó sin Ley, sin piso ni techo, para seguir operando en forma depredadora como lo venía haciendo en nuestro país.

A Varela solo le tocaba registrar ese fallo en la Gaceta Oficial. Había que empezar a arreglar las cosas de otra manera. A cualquier otra empresa, le hubieran aplicado la Ley. No fue así. Varela era muy diligente cuando tenía un interés personal.

Imagínese esto: el mismo Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Varela, junto a los abogados de “Minera” (Morgan & Morgan) solicitaron a la CSJ aclaración del fallo, a pesar de que sus sentencias son definitivas e inapelables. Pretendían ganar tiempo para ver si ocurría algunos de los milagros panameños, como pareciera que ha ocurrido, porque después de tres años, con Cortizo todo sigue igual.

El pasado 28 de junio de este año, en decisión bajo ponencia de la magistrada María Eugenia López, la CSJ negó la retahíla de recursos presentada por el MICI de Varela y los abogados Morgan & Morgan de Minera Panamá.

Eso pasó el 28 de junio. Pasó julio y se acabó agosto y todavía el fallo no se publica en la Gaceta Oficial como manda la Ley. ¿Qué estará pasando? ¿Todavía la mano peluda de Varela seguirá influyendo en estas decisiones, presidente Cortizo?

Hace más de un mes, el 13 de julio, se nombró una Comisión Negociadora para que Panamá, en una coyuntura histórica, se convierta en un productor mundial de minerales metálicos de primer orden en el mundo, llegando a un acuerdo equitativo y justo con First Quantum, donde un socio pone los minerales de su propiedad y el otro la tecnología para extraerlo y venderlo. El pueblo panameño necesita a gritos reactivar su economía y esta es una oportunidad de oro y cobre para lograrlo.

Días atrás, el miembro de la Comisión Negociadora, doctor Marcel Salamín, denunció que quienes lideran la negociación parecieran responder a los intereses de la transnacional minera y no a los de la República de Panamá. Salamín señaló que quieren imponer tesis de que el oro y el cobre pertenecen a la minera y no a Panamá, porque son ellos los que lo extraen. Ello equivaldría a decir que el Canal de Panamá pertenece a los norteamericanos porque ellos lo construyeron. ¡Totalmente absurdo!

Pero, ¿vamos a negociar con los dados cargados? First Quantum, con algún “poder extraño”, ha detenido el trámite obligatorio que manda la Ley de publicar en Gaceta Oficial los fallos de la CSJ. Continúan obteniendo utilidades mensuales de $200 millones por la extracción de cobre y oro. La explotadora minera se queda con $96 millones y Panamá con $4 millones. Siguen riéndose de nosotros, llevándose lo que nos pertenece. ¿Qué intereses ocultos habrá con esta demora?

No podemos negociar nada con First Quantum, si no atendemos lo que manda la Ley: publicar el fallo de la CSJ en Gaceta Oficial. Eso mandaría un mensaje claro de que con la administración Cortizo se hacen las cosas distintas al proceder de Martinelli y Varela. Ese dúo causó un gran daño institucional al país y comprometió al Estado ante jurisdicciones internacionales.

En los actuales momentos por los que atraviesa, la patria necesita más patriotas. Me resisto a creer que Nito esté cortado con la misma tijera que Martinelli y Varela.

Analista político.