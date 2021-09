Partido Popular: verdades y no mentiras

Toda organización tiene sus reglamentos y normas, en el Partido Popular le llamamos Estatutos y cada vez que se toma posesión de algún cargo, ya sea por elección interna o por designación, juramos cumplir los Estatutos. De lo anterior, se colige que es obligación de los miembros y dirigentes conocerlos, ya que son las normas que regulan, dirigen y limitan la vida partidaria.

Con lo anterior como marco conceptual, debemos decir que es un absurdo que el presidente del Partido Popular haya cometido las faltas que han motivado su expulsión, por causas, entre otras, de la recepción de donaciones a nombre del colectivo, a sabiendas de que si las mismas provenían de un Gobierno extranjero hay una expresa prohibición en el numeral 3 del artículo 303 del Código Electoral y, al ser donaciones, forman parte del patrimonio del partido, del cual, a pesar de su condición de presidente, no puede disponer a su libre antojo.

Los hechos descritos, y otros, fueron debidamente denunciados y aceptados por el hoy expresidente, y, sin duda, dio motivos para su expulsión por el Tribunal Nacional de Ética del Partido Popular, luego de un proceso disciplinario.

Vale comentar que, previamente, en Directorio Nacional de 27 de junio del presente, por abrumadora mayoría, se le pidió la renuncia al señor Brea, no solo por faltas cometidas, sino por la evidente falta de liderazgo y capacidad de dirección del colectivo.

Entendible es el afán de defenderse, lo que no entendemos son las múltiples declaraciones aduciendo la comisión de violaciones, y adaptando poses de víctima, cuando es claro que no es inocente y el proceso de marras fue conducido en la forma prescrita en nuestro ordenamiento y que, frente a la abierta confesión y aceptación de las faltas, no cabía otra posibilidad, sino imponer la sanción correspondiente. No hacerlo hubiera sido impunidad y encubrimiento.

No existen aquí corrupción ni malos manejos financieros, como se pretende hacerle creer al país. Los fondos del subsidio se utilizan de acuerdo a las normas establecidas por el Tribunal Electoral, que audita periódicamente el uso de los mismos y es a esta instancia que le compete decir si han existido malos manejos.

El expresidente Daniel Brea ha recurrido al Tribunal Electoral. Dada su abierta aceptación de los hechos, no caben reclamos de inocencia, y los supuestos vicios procesales no son más que creaciones artificiosas, con el objeto de allanar el camino para una petición de nulidad, a fin de regresar a un partido político en el cual no tiene el mínimo liderazgo. Queda en jaque la administración de justicia y autonomía de los partidos.

Los miembros del Partido Popular confían en que, conforme la rectitud que ha caracterizado los actos del Tribunal en las últimas décadas, se falle en derecho confirmando la sanción impuesta por el Tribunal de Ética del Partido Popular y se respete la autonomía de los partidos en la toma de decisión de carácter interno.

Vicepresidente del Partido Popular.