Cuando se pinta un cuadro o una obra de arte, en su gran mayoría, se vislumbran numerosos colores que denotan alegría en su diseño. Solo los crucigramas están confeccionados en blanco y negro, los cuales no dejan despertar o modificar el arte y la pasión.

Aunque el arte, en muchas ocasiones, no tiene parentesco con la política, hoy traemos un tema polémico actual con muchas diferencias en criterios.

Las reformas electorales están siendo discutidas en la Asamblea Nacional, con la aprobación de dos bloques del proyecto de ley que busca nuevas reglas electorales para las elecciones en 2024.

Hay quejas de funcionarios electorales, sociedad civil, frentes femeninos y otros que acusan a los diputados (as) de ser autoritarios en las modificaciones para algunos artículos del Código Electoral.

Constitucionalmente es la Asamblea Nacional la que tiene la función de legislar y por eso se constituye en un órgano del Estado que puede modificar cualquier proyecto de ley en materia social, jurídica, económica y electoral sin excepción.

“No todo puede ser blanco o negro para los juegavivo (sociedad civil); quienes ahora se hacen los que desconocen la Constitución y usan los medios […] para confundir a la opinión pública […]”

El Tribunal Electoral forma parte de la nueva democracia panameña, siendo con el tiempo fortalecido y con méritos en las pasadas o recientes elecciones, pero gradualmente reduciendo las organizaciones internas y hasta administrativas de los partidos políticos.

Estas reformas electorales, que fueron consensuadas, tienen que seguir las reglas establecidas por Ley.

Al discutirse el último bloque, debe haber consenso entre todos, con más calma para llegar a reglas claras que no dejen interpretaciones antojadizas; sin olvidar la función de los padres de la patria, que es legislar para un país.

Comunicador social.