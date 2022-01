¿Cómo murió el cacique Inanaginya?

El 10 de enero se cumplen 151 años desde que se creó la primera comarca kuna (1871), que, en su momento, se denominó Tulenega, por el Gobierno colombiano. Cuando se dio tal creación, los dirigentes kunas de entonces buscaron afanosamente a la persona que sería su primer cacique, sobre quien recaerían los destinos de la comarca. Después de una década de sostener reuniones y consultas, finalmente llegaron a la conclusión de que Inanaginya era el que estaba mejor preparado para ocupar tal cargo, y así lo decidieron en un magno congreso, realizado en la comunidad de Yandub, en 1880.

Después de ejercer su cargo por 27 años como cacique, en 1907, Inanaginya planeó viajar nuevamente a Colombia para seguir tratando temas de interés en beneficio de la comarca. Esta vez el viaje estaba planeado para hablar con el presidente Rafael Reyes Prieto. El presidente colombiano estaba enfrentando a un país arruinado que había dejado la Guerra de los Mil Días.

Después de varias semanas desde su viaje, su gente no tenía noticias suyas. Lo que comentaron al principio fue que murió de viruela. Así lo destacaba el padre Leonardo Gassó, en su informe del 7 de junio de 1907: “Inanakiña que me quiso venir a matar, Dios lo mató con las viruelas”.

Para el jesuita y antropólogo guatemalteco, Ricardo Falla: “Inanakiña, entonces, con su intérprete (Eliseo Zúñiga), se presentó al Gobierno de Colombia. Probablemente por haber ido primero a visitar al presidente de Panamá, lo metieron preso a él y a su intérprete en tan malas condiciones que ambos murieron”.

Para Inanaginya, era importante escuchar las posiciones de ambos Gobiernos, ya que su única misión era buscar una mejor alternativa para su comarca. Desde mucho antes que Panamá se convirtiera en un país independiente, Inanaginya ya había visitado varias veces la capital colombiana.

Por su parte, el antropólogo colombiano Jorge Morales Gómez, refiriéndose a Inanaginya, y de acuerdo con los hechos acaecidos en aquellos tiempos, asegura lo siguiente: “Como represalia tardía y dentro de esa política de reducción, en Bogotá a comienzos del nuevo siglo y, a pesar de mostrar lealtad a Colombia en los sucesos que terminaron con la separación de Panamá, fue encarcelado y muerto el líder cuna Inapaquiña (Inapaquiña fue sobrino de Inanaginya. El artículo se refería a su tío Inanaginya).

Sobre la fecha de su deceso también existe la carta del señor Camilo S. Delgado en la que informaba al general Reyes que Inanaginya falleció el 22 de abril del mismo año. En su momento, esta información fue registrada por el periódico El Nuevo Tiempo. No obstante, el sobrino del cacique fallecido, a raíz del fallecimiento de su tío, encabezó una comitiva para averiguar la muerte de su tío y fue informado que el cacique falleció el 12 de abril y enterrado en el Parque Centenario de Cartagena de Indias, que fue inaugurado por el presidente Carlos E. Restrepo en 1911, para conmemorar las luchas de los líderes caídos.

Después, su sobrino Inabaginya realizó varios viajes a la capital colombiana, pero nunca pudo averiguar lo que realmente le sucedió a su tío. No obstante, los renombrados historiadores kunas, Niga Pereira, Paulino González y Dicky Brown, al igual que los descendientes de Eliseo Zúñiga, coinciden al afirmar que: “La muerte de Inanaginya no fue por casualidad. La misma fue premeditada. A pesar de que, después de 1903, la comarca Tulenega ya no existió, él siguió exigiendo más derechos, pero también reprochando las violaciones a sus tierras”.

En cuanto a la protección de las tierras, con razón el poeta norteamericano James Stanley Gilbert se refirió a Inanaginya como “el cacique y sus súbditos son tan dignos y altivos como el más orgulloso de la humanidad / para este simple hijo de la naturaleza / pelea por su tierra con su vida”.

Existieron muchas especulaciones sobre la verdadera muerte del líder kuna. Lo cierto es que después de 114 años de su fallecimiento, todavía su pueblo lo recuerda como el gran cacique que fue, y que dejó como legado las tierras y que muchas de las comunidades que formaron parte de la comarca Tulenega, actualmente son parte de lo que hoy es Kunayala.

El parque donde hoy descansan los restos del mártir del pueblo kuna fue diseñado por Pedro Malabet y construido por el famoso escultor de la época, Luis Felipe Jaspe Franco.

Inanaginya nos dejó un legado importante de lucha, de amor a su comarca. Murió buscando un mejor porvenir para todos sus hijos. Hoy, que la comarca Kunayala conmemora los 151 años de la creación de la comarca Tulenega, recordamos con mucho orgullo sus luchas que nos motivan a seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas que todavía son los más desfavorecidos.

Docente e investigador, escuela Francisco de Miranda.