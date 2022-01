Se retira 'el profeta del vulgo panameño'

Algunos de los que han visitado por mucho tiempo grandes empresas e innumerables centros y negocios en donde se reúnen ciudadanos de todos los estratos sociales, y han escuchado los temas y tipos de conversaciones de la gente, habrán captado la capacidad del personaje a quien denominamos “el profeta del vulgo” en Panamá. Este gran sujeto, trabajador y honrado hasta la lengua, hasta donde sabemos, casi sin escolástica y sin proponérselo, me imagino, ha cambiado la forma de pensar e influenciado en la conducta y hasta el modo de expresarse de los fanáticos que lo han escuchado y visto por televisión por años.

La afición grandilocuente que se observa por el boxeo en Panamá y la muy poca cultura de calidad de la mayoría de nuestra valiosa población, producto de la acumulación de fallas y entuertos endémicos de Gobiernos fallidos han sido, sin duda alguna, los principales abonos para que tengamos al menos esta clase de fenómenos positivos e inteligentes.

Hemos tenido incontables narradores deportivos en Panamá, dueños de programas que han atendido demandas de la afición por este deporte (hablando del boxeo) a nivel nacional e internacional, pero muy pocos han logrado dominar el mercado publicitario que se genera con tanto éxito. Y es que cuando el trabajo de este tipo lo desempeña una persona preparada y gustosa con lo que hace y desarrolla, pueda que resulten, como en este caso, magníficos dividendos que reditúan con creces los esfuerzos y las inversiones requeridas.

No recuerdo quién dijo que el trabajo mataba, pero sí recuerdo con agrado los escritos del director sobre el desarrollo humano del PNUD, “Mista” Selín Jahan, quien dijo, más o menos, que el trabajo es el medio para dar rienda suelta al potencial del ser humano, a la creatividad, a la imaginación, a la innovación esencial para que la vida humana sea productiva. (O sea, trabajo no es empleo, es algo más). De manera que, si el retiro del que concebimos como “el profeta del vulgo panameño” sea cierto, les dice mucho a los jóvenes emprendedores que no son hijitos de papá y mamá. Ahora la faceta de los comentarios políticos es otra materia, en donde casi todos los del vulgo panameño sabemos que hay que saber retirarse a tiempo. Felicitaciones.

Economista, escritor costumbrista.