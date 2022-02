Un movimiento a favor de los consumidores

No hay que ser sabio para encontrar argumentos sólidos sobre el porqué el Movimiento de Alimentación Saludable es la organización por excelencia de los consumidores en Panamá. Y veamos algunas razones.

1) Todos los consumidores comen y requieren de alimentos sanos para estar saludables y prevenir enfermedades.

2) Actúan localmente, pero tienen raíces y vinculaciones internacionales con cientos de movimientos similares.

3) Son multidisciplinarios y cuentan en su membresía con productores, emprendedores, comerciantes, nutricionistas, ingenieros, docentes, ambientalistas, cocineros, industriales y hasta ministros de Estado.

4) Son activos y realizan ferias y mercados libres, construyen huertos escolares, dictan seminarios, presentan proyectos de ley en la Asamblea y atienden invitaciones de medios de comunicación.

5) Son libres de hacer y proponer, inventar y experimentar, estudiar y enseñar.

6) Su junta directiva y equipos de coordinación son escogidos por la voluntad de la mayoría.

7) Son incluyentes a todos los que quieran participar y trabajar.

8) Son estratégicos y manejan una hoja de ruta proyectada a cinco años con objetivos claros.

9) No tienen conflictos de interés con nadie. No reciben pagos ni adquieren compromisos con ninguna empresa dedicada a fabricar o comercializar comida malsana.

10) Su visión es promover comida saludable a través del empoderamiento de todos los sectores dedicados al suministro de alimentos.

“[...], algún detractor podrá señalar que el Movimiento no está adscrito a la Acodeco, pero eso no importa. [...] el Movimiento no necesita de tal apoyo ahora”

11) Su misión es sensibilizar a la población sobre los beneficios de una buena alimentación.

12) Bajo ningún motivo amenazan, chantajean ni lucran de nadie.

13) Sus diferencias con demás grupos de la sociedad se dirimen con respeto, tratando siempre de orientar y convencer con la razón y no a través de arreglos bajo la mesa ni litigios amarillistas en tribunales.

14) Sus miembros son libres de opinar y disentir. Por ejemplo, actualmente estoy en desacuerdo con el proyecto del etiquetado frontal que está en la Asamblea Nacional y que sí apoya el Movimiento en la Asamblea. Pero al mismo tiempo existen por lo menos otros cinco a diez temas diferentes donde coincidimos y eso es suficiente para seguir trabajando por una mejor alimentación de los panameños.

15) Gozan de credibilidad y se han ganado el respeto de instituciones como FAO, Minsa, Meduca, MIDA y OPS, y de muchas organizaciones de consumidores de la región.

16) Apoyan cualquier iniciativa o proyecto que esté a favor de la salud y la buena alimentación, independiente de que venga de quien venga.

17) Son más que la suma de sus miembros. A los pocos días de su fundación, ya habían salido otras organizaciones que se pensaba no existían a repicar el mensaje a favor de una alimentación saludable.

Es cierto, algún detractor podrá señalar que el Movimiento no está adscrito a la Acodeco, pero eso no importa. Primero, porque la única razón para registrase en la Acodeco es para competir por un apoyo financiero, y el Movimiento no necesita de tal apoyo ahora. Y segundo, porque el Movimiento sí está registrado ante el Mingob con personería jurídica. Igualmente, no faltará el que diga que el Movimiento no lo representa y que solo es un brazo local de la OMS y OPS. Lo que no saben ellos es que el Movimiento tiene autonomía de vuelo y carácter técnico, suficiente para crear consciencia y encontrar soluciones a los problemas que causa el consumo de comida chatarra y la poca accesibilidad a los alimentos saludables.

En las próximas semanas, el Movimiento presentará a la opinión pública algunos de sus proyectos, como el de aumentar el impuesto a las sodas y demás productos ultraprocesados, prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a niños, eliminar las grasas trans, excluir definitivamente toda la comida chatarra de los kioscos y comedores escolares, y promover menús saludables para niños en restaurantes.

Es cierto que desde hace varios años existe un par de organizaciones de consumidores que en su momento lograron impacto y crearon las expectativas para que en Panamá existiera una verdadera defensa de los derechos del consumidor. No obstante, lo que ha logrado el Movimiento de Alimentación Saludable en su primer año, no lo habíamos visto anteriormente con ningún movimiento dentro la sociedad panameña, porque ha llegado y superado con creces a todos los que lo antecedieron. Y lo digo no para desmeritar a nadie, sino porque, cuando fui comisionado de la Clicac y busqué los mecanismos legales para impulsar estos grupos de consumidores, la idea era ayudarlos para que fueran muchos y no el puñado que existe actualmente y cuyas obras están muy lejos de ser las mejores.

Y concluyo así: todo el que come (que somos todos) y todo el que está consciente del valor para la vida de un alimento saludable (que debieran ser todos), son miembros ya del Movimiento de Alimentación Saludable. ¡Así de grande es esto!

Miembro del Movimiento de Alimentación Saludable.