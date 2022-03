Ucrania: la verdadera guerra manipulada

Henry Kissinger, estratega del poder norteamericano, afirmó hace varios años, a través del Washington post (2014), sobre el tema de las relaciones UCRANIA-RUSIA-OCCIDENTE (esta última representada por EUA y Estados fuertes de Europa occidental) que: “La raíz del problema radica en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad a las partes recalcitrantes del país” (Kissinger, 2014). De cierta forma, esta versión habla de lo que no informan los medios que controlan las cadenas televisivas occidentales.

Esta versión es uno de los argumentos esgrimidos por Rusia para declarar su apoyo a los separatistas del este de Ucrania. Pero Kissinger, también advirtió en el citado documento, que Occidente debería tener manejo distinto en los medios de comunicación con la formación de imaginarios de los actores involucrados en vez satanizar a Vladimir Putin “para aislarlo y desacreditarlo ante el mundo”. Contrariamente “Estados Unidos, necesita evitar tratar a Rusia como un rival aberrante y maligno” (ibídem).

Ya Kissinger había advertido lo que Occidente no debió alentar: “Ucrania no debería unirse a la OTAN” (ibídem). Como han interrogado distintos analistas y el propio Putin, ¿creen que EUA no reaccionaría militarmente, si México o Canadá se asocia a un organismo militarmente hostil a él? Es lo que ha hecho Rusia ante la posición de Ucrania.

Hoy, los medios occidentales están entregados a construir imaginarios de la realidad ucraniana, no aconsejados por H. Kissinger. Lo cual, revela dobles agendas, que ocultan sus incursiones bélicas sin miramientos de derechos humanos y las secuelas perniciosas en los pueblos que intervienen.

Lo que sí hemos visto son imágenes telenovelescas para generar empatías con el bando de occidente, como el “emotivo abrazo” entre los ucranianos Vitaly Mykolenko, del Everton, y Oleksandr Zinchenko, del Manchester City, en contra de la intervención rusa, después de un partido de fútbol en Inglaterra.

Ahora bien, lo que hemos estado describiéndoles, por un lado, son los argumentos empleados por Rusia para intervenir, los cuales tienen una lógica razonable desde el punto de vista geopolítico, los cuales son distorsionados por los medios de comunicación occidentales, facilitando que seamos infamemente manipulados.

En realidad, en uno y otro bando se confirma lo dicho por Eduardo Galeano aproximadamente en el año 2003: “Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar” (...) “Las guerras siempre invocan nobles motivos... matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre (...) de la democracia”.

En efecto, la razón de fondo no pasa por los derechos humanos de las minorías étnicas a las que Rusia dice socorrer; tampoco, por la vocación imperialista adjudicada a Putin. Incluso, la reacción tardía de Rusia ante la presencia de la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras -casi todas sus exrepúblicas de la URSS también lo están- puede ponerse en duda.

La cuestión principal está en el control de los recursos minerales y energéticos y el carácter de tránsito de esos recursos, hacia el mercado europeo y asiático. La hipocresía europea y sus bravuconadas tienen fecha límite. Pueden poner todas las sanciones a Rusia que deseen, pero Europa solo tiene reservas de gas vendida por Rusia, para unas ocho semanas más, después de allí estarán contra la pared, porque no hay otra alternativa a precios competitivos... Y hasta el propio hijo del presidente de EUA con sus fuertes inversiones en Ucrania, saldrá afectado.

Ante esta eventualidad, los magnates financieros de EUA ya se frotan las manos, porque están entre los agiotistas mundiales para financiar otras fuentes de gas alternativas, a costa de la elevación del costo de vida de los pueblos europeos. Pero también, ya han planteado ofrecer créditos para que sus propias industrias de armamentos fluyan hacia los nacionalistas ucranianos y países próximos... otro gran negociado. Por su parte, las bolsas de Wall Street ya buscan invertir en negocios con respaldo en oro... y adivinen ¿quiénes han estado acopiando las mayores reservas de oro en el mundo en los últimos ocho años? El dúo China-Rusia. Los petroleros están que brincan con los aumentos de precios... a costa de nuestros pueblos ¿o no hemos sentido en Panamá la elevación de precios últimamente?

En fin, podríamos seguir enumerando las manifestaciones de la verdadera guerra en Ucrania. De esto cabe solo una posición como país: neutralidad absoluta para tener autoridad al demandar la paz. Lo contrario, es caer en las manipulaciones de los grandes bandidos del capitalismo mundial.

Sociólogo y docente universitario.