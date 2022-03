Democracia Cristiana, una opción para el país

Hoy, se habla mucho sobre el futuro político de Panamá y en esos comentarios solo escucho sobre hechos, o personas. ¿Y qué pasa con las ideas?

En ningún lado del mundo los cambios se realizan por una sola persona. Considero errado pensar “que tal persona” es la indicada para transformar realmente a Panamá. Los cambios se logran a través de instituciones fuertes, planes que nos unan, programas, proyectos, participación y, principalmente ideología.

Estoy realizando giras provinciales como presidente del PP (Partido Popular, nuestra nueva denominación). En ellas planteo a mis copartidarios la necesidad de que las ideas prevalezcan por encima de los hechos y las personas. No estoy diciendo que el liderazgo no sea importante, sino que deseo resaltar el hecho de que la Democracia Cristiana ha sido históricamente un partido de ideas, no solo uno pragmático o programático. Esto exige un plan bien establecido, basado en principios inquebrantables que nos guíen hacia la Justicia Social.

Con más de 60 años y logros históricos que no enumeraré en este artículo, ya demostramos que nuestra ideología puede transformarse en acción política para producir el bien. Además, como referentes internacionales, fuimos baluarte en las luchas contra las dictaduras (especialmente en América Latina) y en la defensa de la libertad en el mundo.

Sé que encajamos perfectamente en lo que nuestro país necesita: una Economía Social de Mercado, que fomente la propiedad privada, guiada siempre con una función social que fomente la Justicia Social.

Mi compromiso es que el PP luche por el Panamá que podemos y merecemos ser. Precisamente, nuestra agrupación tiene la obligación moral de continuar aquello por lo cual luchó durante la dictadura: fortalecer y perfeccionar la democracia.

¿Qué propongo? ¡Usemos la política de una manera distinta! Entendámosla a largo plazo, con debates centrados en ideas y que prevalezca la mejor. Igual que yo, ¿quiere Usted también que hagamos las cosas de forma distinta?

Yo estoy convencido de que nuestra ideología tiene las mejores soluciones, para disminuir un Estado clientelar y corrupto, donde muchos tienen poco, y pocos tienen mucho. Basta ya.

Presidente del Partido Popular.