El alza de los combustibles

La Palma, Paja de Sombrero, Gualaca. _ Quien escribe este artículo sabe de economía lo que sabe un analfabeto de astronomía. Sin embargo, quiero expresar mi opinión sobre un asunto económico que, de seguro, va a provocar un problema de inseguridad e inestabilidad social en nuestro país.

En primer lugar, se nos dice que el aumento de los combustibles es por causa de la guerra de Ucrania y Rusia; y con este argumento se justifica, tratando de convencernos de que eso es así; pero, a mi parecer, esto es una burla mentirosa, porque Ucrania no produce petróleo, y del petróleo que produce Rusia en nuestro mercado no se vende ni una botellita de aceite. Todos en nuestro país, hasta el analfabeta, saben que todos los derivados del petróleo que se venden en Panamá son producto de marca de los Estados Unidos o Inglaterra, aunque de este es muy poco ya. Y todos sabemos que estos productos se hacen con el petróleo que los Estados Unidos trafican de Arabia Saudí, Irak, México, Brasil, Ecuador y Texas; por otra parte, Panamá no tiene relaciones comerciales de importancia con Rusia; y mucho menos con Ucrania y los productos derivados del petróleo todos tienen el sello de “made in USA”. Entonces, ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania con que suban los precios de los productos derivados del petróleo?

Por otra parte, el petróleo que usan los Estados Unidos solo ellos tienen el control del comercio, y cuando venden los productos a nuestros países nunca les preguntan si están de acuerdo en pagar el precio que le ponen. Y nuestros países no tienen la opción del libre comercio, porque ni siquiera a Venezuela pueden comprarle.

Pienso, digo, estoy convencido de que en todo esto hay lo que en economía se llama especulación; o mejor dicho, como dicen en mi barrio, tracalera. Pero es una especulación que no tiene sentimientos, porque no considera que todo este embrollo va a causar un aumento en lo que comemos a diario, en el transporte para ir a la escuela, al trabajo y para toda persona que tiene su carrito para ir a ganarse el pan nuestro de cada día; pero que no tiene otra cosa que un salario que no aumenta como lo están haciendo con la especulación.

La mentira de la pandemia ha creado una situación difícil en nuestra sociedad sin solución posible en los cortos años venideros, incluso ha provocado un desempleo y una inflación que ya se vislumbra como espantosa. En muchos países, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Colombia generó una guerra cruel en un tiempo, aunque en Colombia se mantiene. ¿Será esto lo que buscan los especuladores aumentando los precios de los combustibles? ¿Hasta cuándo podrán convencer a toda esa gente que necesita comer, y usar su carrito, de que la culpa la tienen Rusia y Ucrania?

Y sumado a este descalabro, los Gobiernos que hemos tenido por muchos años no ven otra fórmula de desarrollo, sino pidiendo dinero prestado a los bancos internacionales, que lo único que han hecho es aumentar monstruosamente la deuda de nuestro país, agravando la situación paupérrima con una deuda que va a llegar el día en que nos van a declarar en Estado fallido, como para que no sintamos orgullo de ser panameño, sino lástima de vivir una vida de desesperación y pobreza, y por ahí se dice que con mucha corrupción.

Abogado, docente.