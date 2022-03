Regresó de 'USA' el famoso Jesús Arrocha

Chú Arrocha testifica que el sueño americano es cierto, pero hay que irse cuando uno está joven, no como él, que, a pesar de que le ha ido muy bien, gracias a DS, dice que existen cientos de oportunidades para la gente trabajadora y que no le importe que el latinoamericano sea visto como “la gente que limpia” -lo importante es ganarte el billete honradamente y asegurar un poco el futuro, aseveró Chú.

Por más de 20 años, Chú Arrocha fue uno de los de los mejores preparadores del emparedado “Cubano”, delicia popular en el concurrido Boulevard Balboa de la capital panameña.

Chú, más por su trato con las personas que con su famosa pericia culinaria, se ganó muchos amigos de calidad en ese histórico restaurante, concurrido por gente de a pie, políticos y empresarios importantes de todos los sectores económicos en Panamá.

A Chú, oriundo del corregimiento El Harino, comunidad de Las Tibias, cercano al Copé de La Pintada, nunca, nunca se le escuchó hablar de su sueño americano ni de arrebatos de irse para Cuba o Canadá, por lo que nos sorprendió muchísimo con su migración hacia Louisiana (hace quince años), de donde ha regresado de vacaciones con una bola de 76 años que no parece pesada y una sonrisa más agrandada y notable (Todos dicen que lleno de plata).

Chú se ha entristecido por las bajas de su gran ejército de coterráneos, producto de la pandemia, a tal punto que las veces que hemos intercambiado visitas, acá, en estos pueblos mágicos de las serranías de Ventorrillo y Membrillal, me indaga incesantemente por nombres para saber si sobrevivieron a la peste, de los cuales, como si fuera tabú, no existe ninguna lista, como la de los asesinados del Guayacolato, por lo que me he visto obligado a contestarle: “Se fue”, “no sé”, o “sigue jodiendo”.

Camilo Grandi, Emilio Ho, Micky Simons, José García, Constantino e Ibero Fernández le mandan saludos al gran Jesús Arrocha. Y Chú, que no me aceptó una chamba que le había conseguido para cortar caña en los ingenios coclesanos y otra mucho peor en una de las Minas, pronto retornará al norte. Está dolido, muy afectado por la desaparición de varios de sus amigos, entre ellos el Dr. Álvaro López, de quien nunca supo en la vida cuando le hablaba en serio.

Manda saludos y parabienes también a todos los que sirvió con amor y humildad en su trabajo como cocinero, mesero y consejero, aunque estén muertos y solo lamenta de ellos que, por sus generosas propinas, Manolo Mudaraz nunca le aumentó el salario.

Economista, escritor costumbrista.