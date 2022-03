Apología de los animales

La península de Azuero está deforestada por múltiples motivos y no solo por las razones que tradicionalmente se argumentan; ya que esas cavilaciones olvidan que el hombre que mora en la zona es un producto social, como cualquier otro, y no un ser demoniaco que recorre el país provisto de cajetilla de fósforo, hacha al hombro y motosierra en la mano; porque no debemos confundir consecuencias con causas. Sin embargo, en esta ocasión abordaré, no los motivos estructurales que han llevado a la región a ser una zona depredada, sino a las secuelas que tiene tal entuerto para algunos habitantes en particular, los animales que la pueblan. Los seres que no pueden publicar en los diarios ni en las redes sociales y mucho menos alzar su voz para pregonar los desasosiegos que padecen.

Al recorrer la península me percato de ello, existe la potrerización creciente, el desarrollo de monocultivos (caña, maíz, arroz, etc.), que reducen el hábitat a extremos sádicos y cuasi patológicos; mientras la minería destructora y explotadora, pretende sumarse a la crucifixión de lo poco que queda. Y en el centro de ese vendaval están los animales.

Las aves, venados, ardillas, animales rastreros y otros, incluso el ganado vacuno que se ha apoderado de los espacios geográficos, también son seres de segunda categoría que están destinados a la desaparición. Los primeros, porque en la práctica carecen de derechos, y, los vacunos, por las apetencias del mercado. El reinado de las vacas se enseñorea del paisaje, al mismo tiempo que manglares, ríos y quebradas retroceden ante una racionalidad que solo escucha el retintín de las monedas. Destrucción ambiental que camina tomada de la mano con la otra, la cultural.

Los animales están allí, en el centro del torbellino, y no hay institución estatal que les proteja con la seriedad que el caso demanda. Hay ejemplos dramáticos, como el caso de los venados, ciervos que son acosados en los montes por agentes 007 con licencia para matar o con ínfulas de deportistas que los usan como tiro al blanco, porque en la región, hablar de cotos de caza y períodos para montería, no resiste el más mínimo análisis.

Para quien recorra la península con ojos avizores y con capacidad de ver más allá de las apariencias, comprenderá que la vida de los animales no puede ser otra que la del acoso, el temor por la existencia y la búsqueda del alimento cada vez más escaso. Y no se trata de que esos desafíos existenciales, como pobre justificación, también sean propios de otros seres -como acontece con su colega el bípedo peludo-, sino que la intensidad depredadora está llegando a límites intolerables, al punto que amenaza la existencia de la vida misma.

Como reacción a un mundo tan amenazante, en los últimos tiempos hemos visto surgir una especie de San Juan de Dios ambiental, una postura romántica que se conduele de la desgracia de los animales y los bosques, pero que no trasciende el asistencialismo. Claro que ese proceder no es condenable, y hasta representa un avance, pero el punto es que no enfrenta las causas reales, las que continúan reproduciéndose en el ambiente, la sociedad y la cultura.

Hemos olvidado que sociedad, cultura, ambiente y vida animal forman un amasijo de relaciones que establecen nexos inseparables. Lo podemos apreciar en la relación entre las aves, la cultura y la psicología humana. El trinar de los azulejos, el sonido ronco y gutural de la paloma, el caminar inquieto de la tortolita, el bramar de las vacas en el corral, el requiebro amoroso y matinal de la cancanela o cascá, están integrados al alma del hombre peninsular e istmeño.

El animal dignifica al hombre, al ser humano, aunque este último no comprenda que la desaparición de tales moradores representa el degüello de su propio pescuezo. Y lo que se vive en la región de Porras, Zoraida, Zárate y Ofelia es el pan de cada día de la nación. No hay respeto por la vida animal y, duele admitirlo, tampoco del otro animal al que llamamos panameño, aunque lo disimulemos bajo el barniz de la civilización para omitir nuestra biología de ser montaraz.

Toda apología es eso, una defensa razonada y en mi caso cargada de congojas. La asumo para mis amigos los animales, para las ardillas que en las mañanas devoran mangos verdes y pintones. En salvaguardia del azulejo que saluda con su canto agudo y para la cascá que “llama al invierno”. Lo dedico a las vacas que ingenuas suben al camión de la muerte, hablo por el sigiloso e inteligente zorro de la pradera, la perdiz del rastrojo, y, en general, a todos esos amigos animales a quienes debo parte de mi humanismo campesino y sin los cuales tendría un alma enjuta.

