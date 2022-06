Héctor Gallego: un ensayo olvidado

En el año 2012 una llamada de un ex miembro de la otrora Guardia Nacional, me citó al bar Kelvin de Río Abajo. Ese día me recibió con una botella de Old Parr, hielo, agua, con un as de corazón rojo sobre una mesa ubicada en un lugar donde no llamaba la atención, para escuchar la grabación de un alto funcionario (y era abogado) de la Junta Provisional de Gobierno que viajó en “misión secreta a Nicaragua el jueves 6 de noviembre de 1968 —¡sííí¡ Nicaragua— por instrucciones del mismo dictador Torrijos, para pedirle al general Tacho Somoza un helicóptero y armas para enfrentar las guerrillas que sostenía Fidel Castro. Somoza prometió helicóptero y armas, pero averiguaría lo de Fidel Castro, porque no tenía sentido.

Recién el pasado domingo 22 de mayo, volví a recibir una llamada y el punto de encuentro sería el mismo bar, Kelvin.

Me recibe con su trago de Old Parr en las rocas y me extiende un documento de 12 páginas. Mientras revisaba me pregunta:

¿Conociste la revista Dialogo Social? Le respondí inmediatamente que sí.

“Hubo un concurso de ensayo que promovió la revista Diálogo Social en 1985, que ya había sido penetrada por “la izquierda pro militarista”, cuyos integrantes aún siguen vigentes. Pues bien, uno de sus miembros filtró una copia al G2, ya que se había convocado a un concurso de ensayo, es el que tienes en tus manos. Consta de 12 página y lógico que, cuando los miembros de “la izquierda pro militarista”, analistas de inteligencia leyeron el ensayo, escondieron el documento, ya que era la realidad de lo que había acontecido con el Padre Héctor Gallego y la orden fue: eso no puede salir.”

Leo en la primera página: Firmas de las personas que leyeron el documento con el sello de “leído”, con fecha y hora, la palabra “secreto” y “archivar” en expediente: HG/CURITA/PACHITA y “el sello del tenebroso G2”, y transcribo a continuación la primera página de lo que el autor presentó al Concurso:

“Material del Concurso Latinoamericano América Latina: Lucha y Esperanza. Género: Testimonio. Sobre los sucesos que ocurrieron a raíz de la lucha por los verdaderos derechos de los Guaymíes y campesinos pobres de la Región de Veraguas.

Ingresé la [al] Instituto Nacional de Agricultura de Divisa en 1971.

Mis días de estudiante en este internado fueron cortos, nunca pensé hasta dónde llegaba el poder de los gobernantes de esa época.

Todo empezó un día que fuimos enviados a la famosa y pintoresca población de La Yeguada en el distrito de Calobre, nuestra misión consistía en trasplantar toda el área de la laguna de pinos Ponderosa, ya que se necesitaba para restaurar la cuenca hidrográfica de ese lago.

Como a mediodía, tuvimos la visita inesperada de un helicóptero de la F.A.P. [Fuerza Aérea Panameña] en el cual venía una comitiva integrada por estas personas que paso a mencionar: el general Omar Torrijos H., comandante entonces de la Guardia Nacional; Gerardo González; Enrique Landau, ministro de Agricultura y Álvaro Vernaza, administrador del I.N.A. Divisa. [Instituto Nacional de Divisa], además de dos personas más que no pude conocer, pero que por su modo de proceder, seguro eran escoltas del general Torrijos.

Esta comitiva nos saludó y después se reunieron con el Ing. Richard Pretto N., que era en ese entonces el director del I.N.A. de Divisa; casi de inmediato nos ordenaron prepararnos para partir hacia el Instituto, no sin antes partir toda esta comitiva incluyendo el Ing,. Pretto en el helicóptero. Rumbo desconocido.

Como a eso de las 4:00 p.m. llegamos al Instituto, pasamos al comedor, en ese momento pude ver que se efectuaba una reunión en la Dirección del Plantel, pude reconocer al Ing. Pretto, Capital [Capitán], encargado de la Brigada Macho de Monte; sargento primero, Tulio Córdoba; sargento primero, Juan González; Álvaro Vernaza, profesor Apellido Zapata, y las dos personas que creí estaban en La Yeguada con El General.

Usted se preguntara que hacían estos militares en esta escuela y que propósito tenían, bueno el general Torrijos había designado esta Brigada, para que se entrenaran en este Colegio en las distintas actividades agropecuarias como ordeño, maquinaria agrícola, avicultura y porcinos, etc. El objetivo era que estas unidades que salían de estos cursos luego transmitieran estos conocimientos a los campesinos de un lugar que el general Torrijos estaba creando y más tarde se conoció como San José del General (Coclesito)”.

Al final de la página 12 una firma: “Rex Tair”.

Al terminar la lectura del ensayo, que contiene información sobre el secuestro del padre Gallego hace 51 años, donde se lee entre otras cosas que dos compañeros murieron en forma misteriosa y que estuvieron en la cafetería la noche del 9 de junio de 1971, cuando llevaron a Gallego y le quitaron el crucifijo, me pregunto: ¿Quiénes eran los miembros del jurado y de la izquierda “pro militarista”?

Curiosamente en 1992 Melbourne Walker escribió una carta al padre Fernando Guardia, y éste a la vez la entregó al fiscal, Carlos Augusto Herrera cuando se aproximaba la audiencia del juicio de Gallego, y al finalizar su lectura, vemos que existen muchas coincidencias escritas en dos periodos distintos y ambos autores no se conocían.

Walker señalaba en dicha carta que Noriega le dijo que el Estado Mayor ordenó sacar al cura del país.

¿Por qué no se investigó la carta de Walker?

Ex Investigador de la Comisión de la Verdad