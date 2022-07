Diariamente leo los periódicos y escucho noticieros radiales y televisivos. Por lo tanto, considero que puedo dar una opinión sobre los medios de comunicación social.

Estos medios deben cumplir las siguientes funciones: Entretener, informar y educar. La educación informal que recibimos a través de los medios de comunicación social es un factor importante en nuestras vidas. La mayoría de las personas saben lo que está sucediendo en Panamá y en el resto del mundo por las noticias o comentarios de los periódicos así como los noticieros y comentarios de radio y televisión. La educación informal está complementando día a día lo que estudiamos en las escuelas y universidades y leemos en los libros. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos de la forma como se administran y manejan los medios de comunicación social. Lamentablemente hay una tendencia hacia la información sensacionalista y alarmista.

Después de leer un artículo, noticia o entrevista en un periódico o de haber escuchado un noticiero o programa radial o televisivo debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿En qué me ha beneficiado con haber leído, visto o escuchado lo anterior? ¿Cómo ha contribuido lo que he visto, oído o leído con mi cultural general y conocimientos? Si hacemos estas preguntas después de haber leído, visto o escuchado alguna noticia, entrevista o programa, en muchísimas ocasiones la respuesta a estas dos preguntas es negativa. Cabe entonces preguntarse ¿A quién está beneficiando lo publicado o transmitido por los periódicos, radio o televisión? Ciertamente, no es al público en general.

Algunos medios de comunicación social distorsionan la información con objetivos no muy claros. Dan al público información de tipo policivo, intrascendente y de mal gusto. Me pregunto: ¿Qué importancia real y qué beneficio tiene enterarse que dos automóviles colisionaron o qué dos personas protagonizaron una riña callejera? ¿Por qué se pone tanto énfasis en este tipo de información echando de un lado información más importante o de fondo? Tristemente algunas personas se hacen adictas a este tipo de información que en nada los beneficia en el plano intelectual ni espiritual.

Por supuesto que favorezco y veo con agrado la función de entretenimiento y esparcimiento, a través de los medios de comunicación social. Ojalá se pueda combinar y balancear la función de entretenimiento con la de la educación informal. Como hacen algunos medios de comunicación social europeos y chinos.

Otro aspecto de esta problemática es la institucionalización del chisme o bochinche. Si en el plano ideológico condenamos al chisme o bochinche porque se comenta esta distorsión a través de secciones periodísticas, o espacios radiales o televisivos. ¿Cómo vamos a dejar de ser un pueblo chismoso, si los medios de comunicación social fomentan el chisme?

Escribo estas líneas con el propósito de abrir a debate el tema y ojalá otras personas opinen al respecto.

Abogado