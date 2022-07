José Domingo Samudio C. opinion@laestrella.com.pa

Cuando se es joven y estamos en la secundaria o en la universidad, nuestro primer anhelo es trabajar después que terminamos esas etapas, para así cumplir muchos sueños, esa es la premisa de todo joven que inicia en el mundo laboral, una vez alcanzado las metas y de haber formado una familia y responsablemente cumplir con todas las obligaciones de un padre de familia, el siguiente anhelo es el retiro merecido después de muchos años de trabajo, llegar a la tercera edad con tu merecida jubilación o pensión.

En la actualidad en Panamá, varias generaciones de cotizantes estamos a la espera en un corto plazo de llegar a esa etapa final de la jubilación, pero hay un futuro incierto en las Finanzas de la Caja de Seguro Social, especialmente en el fondo de Jubilación, en los últimos años muchas voces se han alzado pidiendo informes de auditoria de esos fondos tan importantes, pero ningún administrador de la CSS ha tenido el valor de enfrentar esa pregunta, que a gritos la masa laboral exige una respuesta.

La Caja de Seguro Social fue fundada por medio de la Ley 23 del 21 de marzo de 1941. Dicha Ley empezó a regir a partir del 31 de marzo de ese mismo año, por lo cual el día de la Seguridad Social en Panamá se conmemora en esa fecha. Desde ese momento la CSS se convierte en la caja menuda de los políticos en el poder, los gobernantes del momento que inició la CSS manejaban los fondos de la seguridad social de Panamá a su antojo, utilizaban sus fondos como préstamos para beneficios de sus negocios o empresas y poco a poco se fue incrementando esa fatal actividad, los gobiernos civiles de esas décadas despilfarraron los fondos que en su origen eran para la masa laboral.

Viene el período de los Militares en 1968 y la CSS seguía siendo la caja menuda, políticos que apoyaban a la Dictadura Militar se enriquecieron igual que sus antecesores que fueron derrocados por los militares, la fiesta siguió incrementándose después de la Invasión y la gran piñata de la CSS seguía siendo el cochinito del dinero que los políticos de turno tenían para llenar sus bolsillos.

Lo más bochornoso de todo esto, es que nadie ha movido un dedo para solucionar este gran problema, desde el año de la presidencia del señor Guillermo Endara hasta la actualidad con la presidencia del señor Laurentino Cortizo, no se ha hecho nada, siete períodos presidenciales desde la invasión a Panamá han pasado y no se ha planificado nada para poder salvar la jubilación de muchas generaciones, si es cierto, que Martín Torrijos extendió a 5 años más el período de jubilación, pero solo fue un parche para tapar la herida, en la actualidad la hemorragia en la CSS es grande y nadie hace nada por detenerla, la CSS tiene una Junta Directiva que representa a los asegurados, ellos nunca han levantado la voz de protesta a favor de todos los cotizantes, Directores de la CSS tampoco les ha importado el futuro del pueblo, claro está que los políticos han enriquecido sus cuentas personales para poder vivir su vejez, no les importa nada con los demás.

Es la triste realidad de la CSS, los que hemos cotizado por cuarenta años, vemos nuestro anhelo del retiro como una gran pesadilla, tantos años pagando las cuotas para que al final te digan, no hay fondos para pagarte, definitivamente que no le importamos a nadie. Nosotros los cotizantes exigimos que nos digan la verdad, podremos llegar a retirarnos o debemos morir trabajando.

Oficial Bancario