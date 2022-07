¿Por qué criminología?

Comencemos con un hecho obvio. El crimen nos afecta a todos. No es necesario ser víctima directa de uno. Simplemente con que la criminalidad suba en frecuencia un poco y las formas que toma es suficiente para que se genere, individual y colectivamente, un sentimiento de incomodidad.

Comencemos con un hecho obvio. El crimen nos afecta a todos. No es necesario ser víctima directa de uno. Simplemente con que la criminalidad suba en frecuencia un poco y las formas que toma es suficiente para que se genere, individual y colectivamente, un sentimiento de incomodidad. De igual forma el crimen afecta desde cuán efectivamente un país progresa hasta sus relaciones internacionales. Desde la salud mental hasta la situación económica. Entonces, si las consecuencias del crimen abarcan un espectro tan amplio, ¿Por qué no desarrollar esta ciencia hasta llegar al mismo estándar que otras profesiones?

Primero que todo es importante estar claros que la criminología es la ciencia que estudia el fenómeno del crimen. Esto incluye: las características de quienes cometen el crimen, las razones por las cuales alguien comete un crimen, el efecto de los crímenes en el individuo y las comunidades, y métodos para prevenir el crimen. Para abordar estos puntos, la criminología adopta una forma interdisciplinaria. Esto significa que nuestros estudios nos adentran en diferentes campos como la sociología, antropología, psicología, biología, genética, derecho, ciencias políticas, historia, asuntos internacionales, estadística, y hasta economía. Con unos 200 años de existencia, la criminología se ha ido perfeccionando hasta abarcar todo aspecto de la vida de nuestra especie, ya que el crimen es un síntoma de la condición humana.

En nuestro país se han ido desarrollando a un paso modesto diferentes estrategias para lidiar con el crimen, pero muchas veces estas estrategias carecen de un respaldo científico, arraigadas más en lo que pensamos que puede funcionar. En consecuencia, si bien algunas políticas han tenido un efecto positivo, estos terminan siendo temporales y/o toman una forma únicamente punitiva, o enfocada en el castigo. Las políticas reactivas ante la criminalidad no son sostenibles ni efectivas. Entonces ¿Cómo lidiamos con este problema? La respuesta debería ser: estudiándolo a profundidad y de manera imparcial y científica, preferiblemente por profesionales especializados en este fenómeno.

Para lograr esto primero hay que aceptar que existe un problema. La criminología no está donde debería de estar en nuestro país. Si bien existen criminólogos en Panamá, muchos no la ejercen por falta de campo laboral. Idealmente, un criminólogo se dedica a la investigación y a la creación de estudios y teorías científicas que sean usadas como guías e instrucciones al momento de la formación de políticas efectivas para lidiar con el crimen. Entonces: ¿De qué sirve que hayan algunas universidades que ofrezcan licenciaturas o maestrías en criminología si al momento de graduarse, el nuevo criminólogo no va a poder ejercer? Y sin ese campo laboral, ¿Qué motivación hay para estudiar criminología para empezar?

Habiendo aceptado la existencia del problema, hay que formular una estrategia. Debemos iniciar por introducir en la conciencia social lo que es la criminología. La criminología no es solo para los criminólogos. Es preciso enseñarle a la sociedad por qué se necesita la criminología en Panamá. ¿Qué es criminología? ¿En qué se diferencia de la criminalística? Por medio de esto, otros factores pueden ir dándose en efecto dominó, el resultado siendo la existencia de esta ciencia en el país y su ejecución al mismo nivel y calidad que otras profesiones cómo lo son la medicina, el derecho, la psicología, la arquitectura, etc.

El crimen nos afecta a todos, y en Panamá existen muchos con el interés y la capacidad de incorporarse y aportar en esta materia. Ya es hora de ver el problema con ojos científicos e imparciales y no reaccionar ante él guiados por las emociones y suposiciones. Como dijo cierto físico teórico famoso: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos".

Criminólogo y abogado