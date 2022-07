“Aborto y feminismo – comportamientos inapropiados (1)”

Cualquier persona que haya leído la Biblia reconocerá que Dios creó una jerarquía orientada hacia los hombres, quienes han sido el sexo dominante desde el comienzo de la humanidad. Pero el liderazgo, si bien hemos permitido que ya no sea una prerrogativa exclusiva de los hombres, está más arraigado en la naturaleza del hombre.

La Biblia enseña que Dios creó al hombre primero e instruyó al hombre a buscar dominio sobre todo lo que habita en la tierra.

Pero “satanás” ha tratado durante siglos de remover al hombre del sitial de liderazgo y jerarquía en la que Dios lo puso. No pudo derrotar a Dios, por lo que ha atacado a sus siervos. A lo largo de la Biblia vemos cómo ha atacado a Abraham, a Job, al rey David, a Salomón, etc., luego trató de poner a los discípulos en contra de Dios - No funcionó.

Hoy dia, “satanás” parece haber tenido mucho éxito, diciéndole al hombre, que es su opción cambiar al género de su preferencia, que las familias son diversas, que hombres y mujeres son iguales, que la mujer tiene derecho a abortar tu semilla, etc., y ahora vemos la osadía que tienen varios grupos para proclamar tal locura. Vemos como nuestra cultura parece haberse vuelto más femenina, y son muchos los hombres que parecen tener energía femenina en exceso.

Somos testigos de cómo los grupos feministas, homosexuales, transexuales y lesbianas hacen alarde de sus pecados en la cara de Dios.

Es el triunfo de la “liberación” de la persona moderna. Triunfo de sus sentimientos y deseos sobre la autoridad bíblica, la familia, las tradiciones y los valores de la Sociedad, y estamos permitiéndoles construir una cultura que se degrada a sí misma, porque nos es muy fácil simplemente flotar con la corriente, en cualquier dirección que nos lleve.

En esta cultura sexualizada, la gente está tan obsesionada con una libertad completamente desconectada de un centro moral y ético para poder hacer lo que les plazca, que hemos descendido a la anarquía. Pero los verdaderos cristianos son conscientes de que la crisis de identidad, la confusión social, sexual y de género, y el sacrificio de bebés, es una agenda enferma impulsada por una fuerza mucho más oscura y malévola, que en realidad es un antihumanismo y anticristianismo que está en guerra con la verdad, con Dios y la moralidad.

El grupo alfabético LGBTQ+ han salido del “closet” orgullosos y ruidosos, y ahora han querido forzar los valores, la dignidad, el sentido común y la ética dentro del closet. Incluso están tratando de meter la Biblia y Dios dentro del closet.

Pero Dios es nuestro gobernante supremo y solo Él establece cómo será una relación real entre los sexos. Por eso nos ha dado las Sagradas Escrituras para guiarnos.

Este es un momento de conflicto cultural, espiritual y moral, y los cristianos deben permanecer firmes en torno a las palabras de Dios. Si nosotros, como sociedad, vamos a ganar esta guerra, no podemos permitir que grupos de izquierda, activistas de género, ateos ni feministas definan el debate de ideas en sus términos, o en sus valores seculares, en lugar de los parámetros bíblicos y morales que guían a nuestras sociedades. Necesitamos voces sensatas y valientes con argumentos basados en la realidad, la verdad y los hechos.

El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, retrata ese coraje, esa hombría y esa voluntad de interpretar con precisión la constitución de su país. Los ciudadanos estadounidenses necesitan entender cómo funciona su constitución para no ser manipulados por políticos y juristas que deliberadamente mienten y quieren mantenernos en la oscuridad diciendo que existe un “derecho” constitucional al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hay políticos y abogados estadounidenses que han adoptado la posición de que el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo son parte de los principios fundacionales de esa nación, sin citar en qué parte de la constitución está plazmado eso, y han creado esa mentalidad en las personas de que tienen un "derecho" al mismo, lo que solo demuestra incompetencia política y jurídica, ignorancia o maldad.

Nada en la constitución de los Estados Unidos habla sobre el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. pero años de control izquierdista de la Corte Suprema ha interpretado a conveniencia que existían esos "derechos".

Como reconoció el juez Thomas, “la corte suprema no puede legislar ni crear leyes, sino interpretar con sabiduría y responsabilidad las leyes constitucionales existentes. Las legislaturas estatales y los gobernadores son los autorizados constitucionalmente para legislar y crear leyes”. Decir lo contrario es necedad y engaño.

Thomas ha dicho que quiere revisar otras "leyes" inconstitucionales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no están plazmadas en la constitución, pero maliciosamente incluidas como “derechos” por magistrados izquierdistas en el 2015 para apaciguar a activistas homosexuales.

Clarence Thomas debe ser admirado por su franqueza y coraje para interpretar con precisión la constitución de los EE. UU., independientemente de las diatribas de la izquierda cuya intención es intimidarnos y asustarnos para acallarnos. No quieren debatir con hechos, sentido común ni valores que pertenecen en el debate, ya que no los tienen.

El problema para los feministas y activistas de género, es que la Biblia no ha cambiado, lo que significa que Dios todavía está en contra de las prácticas homosexuales, y en contra del aborto.

Planificador Jubilado