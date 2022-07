Lo genuino y auténtico de las protestas. Su peligro

Dejan como presidente de la Comisión de Presupuesto a Benicio Robinson; los filman celebrando reelección de Crispiano bebiendo el costoso Macallan 18. Les tiene sin cuidado que el vicepresidente Carrizo use helicópteros públicos del Servicio Aeronaval para asistir a mitin del PRD o utilice la pública SerTV para hacer anuncios políticos sin que el Fiscal Electoral diga absolutamente nada.

Actos recientes, como los cientos que cometieron para robar recursos públicos, alterar licitaciones, favorecer amigos, nombrar botellas, admitirle al ministro Héctor Alexander que cometió el inexcusable acto de pedir plata prestada para cumplir compromisos de la abultada planilla estatal, son actos provocativos a la conciencia ciudadana que han venido llenando el vaso de la paciencia ciudadana hasta que el agua terminó por desparramarse. Agregamos la nueva burla dada con la suspensión de la audiencia por las coimas de Odebretch. Nos damos cuenta que los recientes gobernantes: Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo han estado abusando de la paciencia de la gente. A eso se le suma la cacería de la DGI a los Super 99, mientras que se archivan serias denuncias de defraudación fiscal de grandes donantes del PRD.

El gobierno, ignorando los problemas que su disparatada gestión genera y acumula a diario, no vio —o no quiso ver por su soberbia y desdén— lo que se avecinaba. Siguió alimentando el descontento popular, logrando que la gente, cabreada y cansada, decidiera explotar. Así sucedió en Chile cuando al presidente Piñera aumentó el pasaje del Metro o cuando en media pandemia, el presidente Duque en Colombia decidió aumentar los impuestos.

El problema de las protestas es que sabemos cuándo comienzan, pero desconocemos cuándo terminan, a no ser que los gobernantes tomen medidas drásticas que, en el panorama, lamentablemente, no se avizoran porque ha perdido toda su credibilidad. Desde hace tres semanas el país está paralizado. No sabemos quiénes, con agendas oscuras y ajenas a las que originalmente las justifican, se infiltran para promover el caos y el desasosiego, con la ayuda de las embajadas de China, Cuba, Venezuela y Rusia, que en nada se caracterizan de promover la democracia, pero si crear el desorden que piensan al final favorecerá a sus amigos ideológicos, importándoles poco si son corruptos o no. Esa es la lectura de las decisiones del SUNTRACS de estar en la primera fila del diálogo, exigiendo que se aísle a otros sectores básicos de la sociedad como los sectores productivos de la economía.

Esta no es una crisis cualquiera. Por primera vez en 32 años de “democracia” la gente se cabreó precisamente de esa caricatura que tenemos desde 1989. No por culpa de los gringos tras la invasión, sino de la clase política corrupta, en la que cada vez se gobierna para favorecer a menos personas y donde los sectores poderosos de la economía se han apropiado de la agenda de los políticos a cambio de las absurdas prebendas y beneficios que les otorgan.

La vida de la Nación está en peligro. No hay que ser ciego para ignorar que estamos llegando a un desenlace que, si no nos ponemos los pantalones todos, Panamá se puede perder. Esto asusta a los tantos productores que están perdiendo sus cosechas y a los tantos panameños a quienes se dificulta su acceso a sus puestos de trabajo, así como el terrible daño que está afectando la imagen internacional de nuestro país.

A los radicales de la Suntracs, a las células del Partido del Pueblo incrustadas en la dirigencia magisterial, a los dirigentes originarios adiestrados en técnicas de lucha urbana en Nicaragua y Cuba, a los ñángaras de caviar que perdieron el poder dentro del PRD y a los anarquistas que nunca faltan, solo les interesa implementar gobiernos totalitarios como el de Cuba, Nicaragua o Venezuela y los ejemplos que no ocultan seguir en sus tácticas de violencia.

Presidente Cortizo: asuma el rol que para bien o para mal lo ha puesto en este difícil momento de la historia. El momento exige actuar con energía y decisión. Sepárese del PRD y busque apoyo de las mejores gentes que quieren ayudarlo y piensan primero en el destino Patrio. Las decisiones difíciles las toman los hombres decididos. El país espera que usted lo pueda hacer.

Analista Político y Abogado