Tanques, subsidios y gobernanza hay que poner orden

Llevo años, como decimos en panameño, aguantándome la lengua frente a la creciente crisis social que vive nuestro país y, por ende, la crisis de gobernanza en la que está degenerando la misma.

Empecemos por el respeto al derecho ajeno, el cual lo definió un prócer de la revolución mejicana, como necesarios para que exista paz. Es innegable que este respeto a todos los ciudadanos se ve seriamente afectado por las protestas violentas y cierre de calles, No solo se afecta la libre circulación, sino que también se afectan derechos individuales como la salud, el comercio, los suministros de alimentos, medicinas, combustibles y demás bienes de uso diario que no pueden transitar libremente a sus destinos para satisfacer las necesidades de todos, incluyendo los que hoy cierran las vías. Se atenta contra la seguridad nacional, y eso es un delito.

Con preocupación vimos como en el bloqueo de Horconcitos, producto de la inseguridad, miedo y/o cabriazon, conductores tomaron la decisión de avanzar, atropellando a dos de los participantes en el ilegal bloqueo de la Interamericana yel Ministerio Público de Chiriquí se atreve a calificar de intento de homicidio a dicha conducta, cuando esta ausente el elemento necesario para esa calificación, como lo es el dolo. Pudiera hablarse del delito de lesiones culposas, aunque veo en los videos, eximentes de responsabilidad penal, pero al fin, este no es el enfoque o el eje temático de este artículo.

Creo necesario que el Gobierno, con responsabilidad y Firmeza, sin salir del dialogo, garantice a todos los ciudadanos el libre transito pues, aunque subsidiaran el 100% de los alimentos y no hay libertad de movilidad, ningún resultado se lograría. La crisis se mantiene y el estado de anarquía también.

Hablando de subsidios, el Estado no puede sostener los mismos sin afectar seriamente el presupuesto Nacional. Los subsidios no puede ser permanentes, el Estado no tiene la capacidad para sostenerlos sin afectar el presupuesto de inversión, que tanta falta hace para el desarrollo de nuestra Nación.

El gobierno tiene la obligación de garantizarnos a todos nuestros derechos. El Derecho a la Vida, a la Salud, al Trabajo, Alimentación y al libre tránsito. Nada de esto se arregla con subsidios y más subsidios, se arregla con una gobernanza transparente, con un presupuesto cónsono con lo que hay, con rendición de cuentas, pero con mano fuerte para que todos cumplamos con nuestras obligaciones y con el respeto del derecho ajeno, que, en palabras de Benito Juárez, es la paz.

El dialogo se ha convertido la dialéctica de la lucha de clases, del cambio que unos pocos quieren de un sistema económico, que no es lo mismo de un cambio del modelo económico desgastado o agotado. Debemos fortalecer al “Estado Gendarme” para que, con la energía propia, garantice la paz con respeto, pero que no intervenga o compita con el sector privado.

Abogado y exdiputado