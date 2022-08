Aunque un Estado liberal puede ser oligárquico o democrático. De acuerdo con la teoría de Zadeh, Panamá no lo sería, no absolutamente, ya que es necesario —previamente— determinar los atributos o rasgos que permiten al menos caracterizarlo

En un artículo titulado Vagueness, publicado en 1923, el lógico, matemático y filósofo británico Bertrand Russell señalaba que en la práctica todo lenguaje es vago, incluidos los más sofisticados lenguajes de la lógica y de la matemática. Cuatro décadas después de las reflexiones russellianas, el matemático e ingeniero de origen azerí Lotfi Zadeh desarrolló la teoría de conjuntos difusos o teoría de conjuntos borrosos. La tesis detrás de esta teoría es muy simple: todo es asunto de grado. Uno puede dar un montón de ejemplos que ilustran esta idea: predicados como 'ser alto', 'ser gordo', 'ser inteligente', etc., que usamos para describir situaciones en las que nos encontramos diariamente, son palabras borrosas o vagas; pero también expresiones más prestigiadas, como 'verdad' en el campo de la lógica, 'justicia' en el derecho (o en la ética).

La vaguedad también caracteriza a ciertas expresiones que se utilizan en contextos económicos: alto poder adquisitivo, precios altos; o en contextos políticos, como conservador, progresista o liberal. Estos últimos son predicados que aplicamos no solo a individuos, sino a grupos o colectivos y a regímenes o a Estados. Y —en ese sentido— uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿Es liberal el Estado panameño?

De acuerdo con la teoría de Zadeh, no lo sería, no absolutamente. ¿Tiene respaldo decir tal cosa? Es necesario —previamente— determinar los atributos o rasgos que de modo conjunto permiten al menos caracterizarlo. En ese sentido, un Estado liberal se caracteriza por la separación de los poderes públicos, por el sometimiento irrestricto a la ley y a la Constitución (estado de derecho, principio de legalidad), respeto a las libertades individuales y a la propiedad privada, libre mercado, limitada intervención estatal, igualdad de oportunidades, entre otras. Aunque, de acuerdo con algunas clasificaciones, un Estado liberal puede ser oligárquico o democrático. Sin embargo, tales conceptos no necesariamente se aplican de manera exhaustiva. Por ejemplo, el poder político en Panamá ha estado históricamente bajo el control de grupos oligárquicos, sin embargo, ese poder —al menos formalmente— se valida y reválida periódicamente (cada cinco años) mediante la realización de elecciones 'libres'. No podría decirse, por tanto, que se trata de un Estado liberal puramente oligárquico, aunque tampoco es puramente democrático.

Otro rasgo del Estado liberal está determinado por la relación con la iglesia: hay una separación entre uno y otro, aunque se reconoce la libertad de culto. Pero el Estado panameño es uno en el que tal escisión no es tajante, según se establece en el propio texto constitucional y la ley con respecto a la moral cristiana.

Esa escisión tampoco se da en materia económica. Por ejemplo, el artículo 282 de la Constitución nacional señala que “el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares”; pero 'primordialmente' no significa 'exclusivamente', pues —de hecho— el Estado “las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará” para “acrecentar la riqueza nacional y asegurar sus beneficios al mayor número posible de los habitantes del país”, para lo cual puede implementar diversas medidas, como “regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza”. Y no solo eso, sino que —además— el Estado “intervendrá —según reza el artículo 284— en toda clase de empresa, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, “para hacer efectiva la justicia social”. Aunque en esto último, El Estado no es que haya sido muy exitoso que digamos.

Así, pues, ni desde el punto de vista político ni ideológico ni económico se podría decir que el predicado 'liberal' se aplica al Estado panameño de modo absoluto; bajo el supuesto de aplicabilidad, la pregunta obligada es ¿En qué grado? Pero no hay forma objetiva para responder a esta pregunta.

Profesor de Lógica en la Universidad de Panamá