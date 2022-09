Gratitud a Carmenza Spadafora

La revista Forbes Centroamérica publicó, en la edición del mes de julio y agosto de 2022, la lista de ”100 mujeres poderosas de 2022” entre las que se encuentran 25 panameñas de diferentes disciplinas. Un saludo a todas las cien mujeres y en especial a las 25 panameñas.

En este artículo deseo resaltar a una de las 25 mujeres panameñas nominadas, a Carmenza Spadafora por los aportes que ha dado a la Ciencia y la importancia que tiene la misma.

A Carmenza, hija de don Carmelo Spadafora, de Chitré provincia de Herrera, la conocimos hace muchos años no en la Ciencia, sino en la lucha para que se hiciese justicia al vil asesinato de su hermano Hugo Spadafora Franco. La lucha por las libertades democráticas y la exigencia de justicia ante el asesinato de Hugo, la familia Spadafora se levanta y manifiesta en medio de un régimen militar que era capaz de eliminar a sus adversarios, tal y como le sucedió a Hugo.

Al preguntarle a Carmenza cuál o cuáles fueron los obstáculos que tuvo en su camino profesional, nos dice ”Sin duda alguna el principal obstáculo en mi carrera profesional se me presentó con el asesinato de nuestro hermano Hugo a manos de Noriega y el grupo de militares de la dictadura, que regía a Panamá por medio de una carátula de civiles en el gobierno que eran vasallos de lo que apeteciera el dictador. La noticia de su desaparición ocurrió cuando yo había recién regresado a Panamá tras obtener mi diploma de bioquímica en Michigan. Estaba llenando aplicaciones en varias universidades para seguir hacia mi doctorado y el suceso dejó todo alrededor de mi vida y de la de mi familia en segundo plano. El objetivo objetivo primordial era conseguir hacerle justicia a Hugo y que el castigo cayera sobre los responsables. Dos meses después de lo de Hugo, mi papá muere y me quedo ayudando a mi mamá con el negocio familiar en Chitré, dictaba clases de Ciencias, Biología y Física en un colegio local. Tuve la gran oportunidad de recibir una oferta para hacer un doctorado en Parasitología en Granada y apliqué a una beca de la Embajada de España que me permitió retomar mi carrera, muchos años después.”

Carmenza nos dice que "la curiosidad en mi casa era reforzada siempre y algunos regalos que recibí como juegos de química o geología o un microscopio, probablemente fueron los que descubrieron esa pasión por la ciencia dentro de mí, la vida de María Curie o algunos personajes de la novela de Julio Verne me inspiraban a saber más". Hoy siendo una científica nos habla de la malaria y nos dice lo siguiente: “La malaria ha estado con nosotros por lo que se conoce de historia de nuestra especie. Hay reportes de su existencia desde el tiempo de los egipcios, se esparció prácticamente por todo el globo, y hasta hace medio siglo, aún había casos en nuestro país, en lugares tan difíciles de imaginar como Aguadulce o Santiago. A partir del año 2000 se hicieron campañas fortísimas a nivel mundial y los países se propusieron, como uno de los objetivos del milenio, eliminar la malaria. A través de muchas intervenciones de salud Pública se consiguió bajar el número de muertes anuales hasta que sólo fueron un poco más de 400,000 (eran millones antes). Se logró albergar la esperanza de que podríamos eliminarla con un poco más de esfuerzo, pero a partir de 2016 nos estancamos en la lucha y ahora parece que los números retroceden y el parásito vuelve a cobrar parte del terreno que le habíamos ganado. En Panamá tenemos la malaria presente en Guna Yala, Panamá Este y Norte, Darién, y la Comarca Gnäbe-Buglé. Tenemos el riesgo de personas que se infectan en Darién, por ejemplo, lo lleven al interior, donde se detectan allí como “casos importados”, estos se dan cada vez más. Solo hace falta mosquitos anófeles en estos lugares que piquen a un caso importado y lo comiencen a transmitir a los locales. Afortunadamente, tenemos medicamentos que pueden curar la malaria, pero el parásito se hace cada vez más rápidamente resistente a sus usos. Por ello hay que estar constantemente buscando nuevos agentes terapéuticos contra la malaria y nuevas ideas innovadoras para combatirlo. En mi grupo de investigación perseguimos, hace varios años, llegar a desarrollar un dispositivo para tratar esta enfermedad sin el uso de drogas, por medio de electromagnetismo. Durante estos años pasamos de hacer las pruebas en el laboratorio a tratar ratones infectados de malaria, probar que el tratamiento es seguro y hemos conseguido disminuir la parasitemia en los ratones. Ahora estamos trabajando en diseñar el dispositivo que pueda probarse en primates. Tenemos mucho interés de poder producir una alternativa innovadora que no genere resistencia en los parásitos. Y así como para esta enfermedad, para la mayoría de los retos que se le presentan a la humanidad, se van a necesitar mentes talentosas que se involucren en la ciencia y la tecnología, y por ello necesitamos que las niñas y niños desde temprano comiencen a soñar con ser científicas y científicos".

De esta manera expreso mi gratitud a Carmenza y, desde luego, al equipo que trabaja con ella en la búsqueda desde la Ciencia para brindarle a la humanidad una vida más sana. Gracias, Gracias Carmenza Spadafora.

Educadora