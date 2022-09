El viaje de Torrijos a Israel tras la firma de los Tratados del Canal

El General Omar Torrijos, tras la firma los Tratados del Canal Entre Panamá y Estados Unidos , los cuales este 7 de septiembre cumplen 45 años, emprendió una gira internacional que comenzó en Israel.

Torrijos había sido invitado por el entonces Primer Ministro de Israel, Menachem Begin, quien le había escrito el 5 de septiembre de 1977 una carta al general en la que le decía “comparto su alegría y satisfacción por la conclusión exitosa del acuerdo del canal con los Estados Unidos… ciertamente es un hito en la historia de su país y en las relaciones entre las naciones”.

Begin, quien se disculpó por no poder asistir a la firma de los tratados que firmaron Torrijos y el presidente norteamericano, Jimmy Carter, escribió al líder panameño invitándolo a Israel diciéndole que “el pueblo de Israel le dará la bienvenida con todo su cálido corazón”.

Torrijos dejaba Estados Unidos donde en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se discutían los acuerdos, el ambiente estaba tenso; el senador Robert Dole de Kansas,se opuso al pacto y rompió con su compañero de fórmula, el expresidente Gerald R. Ford, al anunciar que presentaría seis enmiendas a los tratados; mientras tanto, el senador Alan Cranston de California, demócrata, los avaló

El negociador por Estados Unidos, Sol Linowitz, clave en las conversaciones del Canal, quien identificó el conflicto de la vía interoceánica como el problema más serio que Washington en la región en esa época, defendía y explicaba el alcance de los acuerdos del Canal de Panamá en el Senado. Linowitz sería enviado después por el presidente Carter como Representante Especial para las Negociaciones de Paz en Oriente Medio.

En Panamá los tratados debían ser aprobados en plebiscito

Torrijos llegó a Israel a final de mes de septiembre del 77, y se reunió con Begin en el Parlamento. Torrijos escribiría en un diario de ese viaje, tras su reunión con Begin que: “ El Primer Ministro y yo nos hemos informado mutuamente de nuestros respectivos problemas y de otros que convulsionan al mundo. Hemos salido ambos mejor equipados para descubrir nuevos aspectos de la realidad política contemporánea. Reconocer, humildemente, la riqueza y la complicación de la realidad es la primera tarea de quien quiera comprender. He comprendido que los problemas de Medio Oriente no encuentran solución porque hay demasiados intermediarios. Los representantes del pueblo y los intereses de Israel y los de los árabes deberían sentarse a solas para resolver sus problemas, porque el problema es de ellos, y es un problema de hermanos. Y no de quien quiera capitalizarlos. Estos últimos están dispuestos a pelear, con sangre ajena, hasta el último judío y el último árabe como si fueran cartuchos. En estas conversaciones es fundamental que estén presentes todos los componentes del problema. No porque uno desee que una cosa no exista va a dejar de existir. Israel existe, los palestinos existen. Y la existencia no se decreta. O está aquí, con o sin nuestro permiso, o no lo está, por mucho que lo queramos. Panamá ha aprendido bien esa lección en las negociaciones sobre el Tratado. Hemos tenido que admitir la existencia y el problema de los “zonians”, que habríamos querido que no existieran. Hemos conversado con ellos y los hemos incorporado en la solución. Panamá y los Estados Unidos han dado un ejemplo, un método de solución, que debe ser la modalidad moderna de resolver los problemas internacionales”.

Para la visita oficial de Torrijos a Israel, el Hotel King David de Jerusalén, no tenía una bandera panameña para colocar a la entrada del hotel para darle la bienvenida al huésped y la delegación oficial así que pidió una a Panamá. Le enviaron una enorme de lona. Varias décadas después, uno de los organizadores de aquella histórica visita, nos dio en la embajada de Panamá en Israel, esa bandera. La recibimos y la enviamos a la Fundación Omar Torrijos en Panamá.

La llegada de Torrijos a Israel coincidió con la fiesta judía de Succot, o fiesta de los Tabernáculos, el General brindo con el presidente israelí Ephrim Katzir en la succa quien le entrego un regalo. Torrijos también develo la placa para la calle que lleva el nombre de Panamá en Jerusalén. Fue de gran interés, y lo marca en su diario de viaje, la gira a las Alturas del Golan , además tuvo oportunidad de ver un Kibutz , el Hashajar.

Poco menos de cuatro años después de esa visita, Torrijos murió en un accidente aéreo en las montañas de Panamá. El Primer Ministro Begin escribió una carta de condolencias:

“Qué Dios dé consuelo a la buena gente de Panamá en su dolor. Nosotros en Israel abrigaremos por siempre su memoria.

Con aprecio y respeto

Menachem Begin”

En Honor a aquel viaje se designó un parque en un bosque entre Tel Aviv y Jerusalén con el nombre de Omar Torrijos y hoy es un lugar verde ejemplo del éxito de la reforestación, y es un canal y puente entre el hogar aves, animales y verde vegetación y las ciudades cada vez más modernas y tecnificadas