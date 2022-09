La Gran Alianza por Panamá: ni ovejas ni cascarones

De cascarones gremiales como alguno de sus detractores las califica, la Gran Alianza no muestra su presencia como otras agrupaciones

En torno a la Gran Alianza por Panamá, llama la atención que quieran demeritar su constitución en vista de los temas que se han estado discutiendo en la Mesa Única del Diálogo en Penonomé, en el cual sus representantes afirman que representan a la población, lo cual dista de la realidad.

Peor aún cuando se quiere distorsionar el genuino interés de quienes no están en el diálogo, ya que estas variopintas asociaciones o grupos empresariales y cívicas han salido a la palestra, luego que los actores sentados en la mesa lograran establecer este mecanismo con personeros del gobierno para discutir temas importantes.

Pues, aunque a algunas personas dentro o fuera del diálogo no les agrade, los representantes de cada una de las más de 150 asociaciones, cooperativas, fundaciones, grupos cívicos, ONG, asociaciones de padres de familia y actores vinculados a la educación, etc., Sí tenemos derecho a opinar, debatir y presentar propuestas en la solución de los problemas nacionales.

Para quienes piensan que el sector privado no puede aportar, permítanme recordarles que estas asociaciones amalgamadas en la Gran Alianza, con otros actores de la sociedad, han sido partícipes en la búsqueda de soluciones para estos problemas y ejemplo de ello están los diálogos para la mejora de la CSS, las discusiones y propuestas de la Concertación Nacional y más recientemente los Informes del Pacto del Bicentenario, entre otros aportes.

Interesante leer que se le atribuye a la Fedecamaras, la vocería principal de la Gran Alianza, indicándose además que en esta federación prima el sector empresarial, sin participación de representaciones populares, y por ello, se les denominan las ovejas, las cuales deambulan entre los monopolios y oligopolios y sus principales representantes como el CONEP o la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (los lobos), y que según se afirma, no permiten que la libre empresa opere de mejor manera.

Pues, la vocería no es de exclusividad de la Fedecamaras u otro gremio en particular. Es de todos y cada uno de los miembros que se han constituido en la Gran Alianza, justamente porque todos, en una forma u otra, se ven afectados por las decisiones de política pública que se adopten en el ámbito donde surjan.

De cascarones gremiales como alguno de sus detractores las califica, la Gran Alianza no muestra su presencia como otras agrupaciones nos tienen acostumbrados. Y no es porque no les interese los temas nacionales, es justamente por lo que representan que están concentradas en sus quehaceres diarios, el cual es producir rubros de todo tipo, sin olvidarnos de que ese quehacer diario es lo que genera la verdadera riqueza en el país al invertir, generar empleos y tributar, ya que nadie aparte de ellos mismos va a velar que su inversión rinda frutos.

A continuación, mostramos cifras de la representatividad que tienen quienes invierten en este país.

Agentes económicos por sector de actividad en Panamá Cedida

Estas cifras reflejan el peso específico de muchas de las entidades que aglutina la Gran Alianza, pues bienvenidos sean los cascarones y lo que aportan a la sociedad panameña, generando riqueza y bienestar.

Y para no descuidar el estribillo de que en esta alianza caminamos entre los Monopolios y Oligopolios, pues estos sí tienen derecho, porque no es ilegal su existencia y si así lo fuera, entonces deberíamos exigir que el Canal de Panamá, el IDAAN, ETESA, el METRO y Mi Bus, la CSS y toda aquella entidad que sea única en su ramo, en cualquier ámbito, se disuelva porque atenta contra el mejor desempeño si existieran muchas empresas que produzcan o brinden esos rubros y servicios y así, la libre empresa funcionaria mejor. ¿Qué les parece?

Agradezcamos que podemos manifestarnos con libertad y expresar nuestras inquietudes, malestares e insatisfacciones, etc., incluso de manera violenta y con afectaciones graves a la gran mayoría de la población, so pretexto de buscar soluciones a una serie de problemas que aquejan a toda la sociedad, ya que, en otras latitudes, con sistemas políticos distintos al nuestro, las manifestaciones de hace dos meses, incluso en menor escala, hubieran sido aplastadas con rigor.

Bendita sea la democracia, independientemente de sus imperfecciones.

