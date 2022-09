Cuando se resquebraja la institucionalidad gubernamental

El resquebrajamiento institucional crea en la conciencia ciudadana una indolencia persistente; inclusive la ciudadanía no percibe el cambio abismal y están totalmente divididos

Considero que el estado es el conjunto de instituciones responsables de hacer efectivas las garantías necesarias para que los sujetos puedan desarrollar su vida, es el producto de un acuerdo entre individuos que aspiran a tener una vida en común.

Sin embargo, con el correr del tiempo y presionado por contradicciones internas y externas, esta institucionalidad gubernamental no funciona de manera homogénea en todos los estamentos sociales. La percepción social así lo visibiliza y lo entiende; sabe que prima el interés particular sobre el colectivo, pero lo soporta y lo permite, dado que él también, en cualquier momento de su cotidianidad, ayudara a cuartear la institucionalidad y pasara por encima de ella.

Por ejemplo, cómo es posible que la educación particular tenga mejores niveles académicos en los estudiantes, que sus profesores cumplan con los programas académicos y se esfuercen por mantener y elevar la calidad académica, que los estudiantes respetan la autoridad de los docentes, que amparan su uniforme y más cuando están fuera del colegio. Los estudiantes cuidan la infraestructura del colegio, cuidan sus sillas, el tablero y no rayan las paredes ni los baños.

Qué ocurre en las instituciones de educación pública, no hay regulación que se respete, el alumno falta a clase, el profesor también; no hay respeto para los docentes, inclusive el estudiante los agrede físicamente; el estudiante vocifera vulgaridades fuera y dentro del colegio, irrespeta su uniforme, provoca enfrentamientos con estudiantes de otro colegio, menosprecia constantemente a sus compañeros y prima el accionar del más agresivo y maleante en el salón. Privada y pública son regidas por la institucionalidad del Meduca.

Igual ocurre en salud, en las clínicas u hospitales privados hay atención al enfermo rápida y eficaz, se cumple con las operaciones asignadas, hay medicamentos de salud, hay camas y atención segura de los médicos. En los centros de salud, clínicas u hospitales públicos, subsiste el descontento popular de los enfermos; no se cumplen la programación de las cirugías, no hay instrumentalización de los laboratorios, persiste el mal trato de las enfermeras y doctores con sus pacientes, no hay cooperación y solidaridad con los pacientes. Ambas, tanto públicas como privadas regidas por la institucionalidad del Minsa. Tanto los docentes como los médicos trabajan paralelamente en lo público y privado.

Igual ocurre con instituciones de poder representativo, como es la Asamblea Nacional, donde los medios de comunicación y los estamentos de poder económico, han generalizado los conceptos de “cueva de ladrones” y “ratas” a los 71 diputados. Inclusive hasta proponen cerrar este primer órgano de poder, sosteniendo que el estado puede funcionar sin él. Resquebrajamiento total de esta institucionalidad gubernamental, donde el artículo 2 de la Constitución Política dice: “El Poder Público emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta constitución lo establece por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y el Judicial”.

Este resquebrajamiento institucional gubernamental crea en la conciencia ciudadana una indolencia persistente para con estos órganos de poder; inclusive la ciudadanía no percibe el cambio abismal que hay en los segmentos de educación, salud, violencia delincuencial, familiar, barrial; totalmente divididos en favor de unos y en contra de los demás. Quizás el deterioro constante y permanente del accionar de estas instituciones gubernamentales provoca efectos intimidatorios en los ciudadanos, quienes reaccionan ante su necesidad en ser parte del clientelismo, de la coima y del “juega vivo” (modo de supervivencia de los menos favorecidos de la sociedad panameña).

Por qué, una gran parte de la población nacional no tiene estos privilegios, mientras que una ínfima parte goza de todo el bienestar que le brinda el poder económico, político y estatal del país. Quizás porque el poder está desigualmente repartido en la sociedad, las élites siempre trataran de mantener esta desigualdad, eso les permite acumular más capital y tener mejor educación, salud, seguridad y demás. Entienden que el poder es económico y político en Panamá.

Es por tal razón que hay que explicar a esta gran mayoría poblacional la situación de elevar la cultura y nivel político para entender que nuestro modelo económico-político, excluyente y desigual, responde a intereses de las élites y al capital nacional/internacional. Trabajo que deben hacer todos los partidos políticos, con sus respectivos fundamentos ideológicos, desarrollar capacitación política de todos sus militantes.

Economista