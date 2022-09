Preguntas de Fernando el funcionario sobre el retiro voluntario

Si usted está pensionado o jubilado y continúa trabajando en el gobierno, debe saber que no está obligado a acogerse al programa de retiro de voluntario que promueve el Gobierno nacional desde el pasado 31 de agosto de 2022, pese a que el Decreto Ejecutivo No.

Por tratarse de un programa voluntario, es usted quien decide si le conviene o no la propuesta que se le está haciendo. Debe analizar cuidadosamente si esa bonificación que recibirá basándose en el cálculo de la tabla establecida, valdrá la pena como para cubrir los gastos que usted tiene habitualmente programados dentro de su presupuesto personal, o, por el contrario, significará: “pan para hoy y hambre mañana”.

Fernando es un funcionario pensionado por vejez de la CSS, desde hace 5 años y trabaja en una institución pública desde que era adolescente, con el anuncio del plan de retiro voluntario ha quedado dudoso si acogerse o no a esta tentativa propuesta que hace el gobierno.

Sin embargo, hace un simple ejercicio de matemática simple al multiplicar 875.00 balboas, que es su salario mensual por seis (6) meses de salario que le correspondería de acuerdo con la tabla establecida y se da cuenta de que le tocarían 5,200, 00 balboas.

A renglón seguido, calcula el salario que recibiría en 25 meses si se queda trabajando en esta administración, y se percata, sorprendido, que recibiría un monto 20 mil 875 balboas al final del periodo de Nito.

También se pone a pensar qué querrá decir el decreto del programa de retiro voluntario, en el artículo 4, numeral 2, indica que el cálculo del bono se hará con base en el salario devengado al 30 de junio de 2022, y no será considerada ninguna otra remuneración.

Clementina, quien es dirigente sindical y amiga personal de Fernando, le explica que ese artículo que contiene el Decreto Ejecutivo No. 204 significa que el bono que le confeccionará la Oficina Institucional de Recursos Humanos, se hará en relación con el salario que el percibía al 30 de junio de 2022, es decir, los 875.00 que es su salario mensual.

Igualmente, le dice Clementina que lo que él resaltó en negritas significa en palabras sencillas que ese cheque de la bonificación que recibirá, si se acoge al programa, no incluye el pago de ninguna otra prestación laboral, a la que tiene legalmente tiene derecho como:

1) El pago de la prima de antigüedad, a razón de una semana por cada año laborado desde que inició la relación permanente.

2) Bonificación de antigüedad, desde que te certificaron como servidor de Carrera Administrativa. La ley 9 de Carrera Administrativa es clara y señala que solo recibirán bonificación por antigüedad los servidores públicos de Carrera Administrativa que dejen su puesto por renuncia, jubilación, reducción de fuerza o enfermedad debidamente acreditada, así:

5 años de servicio – 2 meses

10 años de servicio – 4 meses

15 años de servicio – 6 meses

20 años de servicio – 8 meses

25 años de servicio – 10 meses

3) Vacaciones proporcionales si contara con ellas.

4 Décimo Tercer Mes proporcional.

5) Pago de tiempo compensatorio, si hubieses acumulado.

Estas prestaciones que te he enumerado Fernando, son derechos irrenunciables. Significa que aunque él renuncie a ellas, o establezca un pacto para no recibirlas, no tendría validez y la autoridad nominadora, es decir, el gobierno está obligado a reconocértelas en algún momento, tal cual lo hace la empresa privada.

Finalmente, le dice “tú que tienes más de 40 años de trabajar en el gobierno, ese programa de retiro voluntario no fue diseñado pensando en ti, no es equitativo ni tampoco tiene visos de ser un plan de austeridad”.

Por el lado que lo mires, Fernando, ese programa no te conviene, solo beneficia a los que entraron con altos salarios en la administración de Nito, entre otros funcionarios que sí están bien remunerados, que es la minoría.

Pero a ti, que has laborado toda una vida en el gobierno, la propuesta de Nito, no te hace justicia laboral ni representa un justo y atractivo incentivo para retirarte dignamente del gobierno. Debieron contemplar el pago de todas tus prestaciones laborales juntas. Además, dudo que contribuya a reducir el 10% de la planilla estatal.

Abogado y miembro del Comité Ejecutivo de la Fenasep