El Tour Panamá 2022, logró que el MOP tapara millares de huecos en Coclé

Gracias al deporte del ciclismo taparon los huecos desde Río Grande hasta las Tibias. Yo me imagino que la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) habló con el director del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Coclé para tal fin, y que este les prometió que taparía todos esos hoyos si rezaban con fervor y camándulas propias, que al ministro del MOP, Rafael Sabonge jamás lo botarán, más bien lo mantuvieran atornillado en el puesto pese a que desde Chiriquí a Darién lo consideran un bache, hasta finales del 2024.

La reciente mañana de este 23 de agosto 2022, el circuito obligatorio del certamen internacional de ciclismo hizo que una nube de ciclistas vestidos como cebras multicolores escalaran la carretera peor construida en Panamá desde los tiempos de Porras, imagínense venerables ancianos y me dirijo a ustedes porque a los jóvenes pareciera que más les importa el “pichi”, piensen, que ese tramo desde Las Tibias hasta Marta lo escogieron entre la peor de seis posibilidades, porque se han dado derrumbes y la inclinación es tal que recuerda a la “Quijada del diablo” entre Tolima y Bogotá, por algo el paisa, Yecid Sierra se apoderó del emocionante y peligroso tramo, y cinco colombianos están en el top de 25, este proyecto carretero lleva años de atraso con exacerbados mega costos adicionales y posiblemente los próximos compromisos grandes del ciclismo panameño recorran todo Marta, hasta el majestuoso cerro Juan Julio en el 2030.

El majestuoso Juan Julio está bajo de Marta y fue donde mataron a Torrijos y no se sabe aún que cómplice del finado Noriega decapitó hace cinco años la estatua de Omar lanzando la cabeza al vacío. Recomiendo estos parajes, pero en época seca, con mucho, mucho cuidado… Si se mete a caminar por un sendero allá existe una enorme población de la mortal serpiente X y no agarre a los helechos sin guantes que los alacranes no tienen tiempo para escuchar a nadie llorando.

Economista, escritor costumbrista