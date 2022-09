La jubilación es una institución jurídica que se creó entre los años de 1950; pero no por la piadosa voluntad de algún benefactor, sino por las circunstancias sociales que provocaba el hecho de que muchas personas llegaban a la vejez sin nada que le sustentara su vida, y se creaban muchos problemas sociales con tantas personas pordioseras, menesterosos y abandonadas en la miseria. Pero el movimiento de crear esta institución más bien fue de las luchas de los trabajadores en el mundo; porque era a esta clase a quienes más afectaba la situación, ya que pasaban toda su vida útil trabajando, y al llegar a la vejez no tenían nada, porque la relación del trabajo siempre ha sido la misma, o sea que el salario sólo alcanza para comida, vestidos y necesidades urgentes en la quincena, pero al cubrirlas, no queda nada y a esperar la otra quincena. En un ritmo de vida así, obviamente que al envejecer, se convertían en un ejército de parias. La jubilación se originó con el propósito de que las personas, al llegar a la vejez, mantuvieran un estado de vida más o menos igual al que tuvieron mientras trabajaban, para que mantuvieran también su dignidad y su felicidad de seres humanos.

Pero hoy día se ha convertido en un problema que pone en riesgo el futuro de muchas personas de tercera edad, o sea: después de haber vivido toda su vida productiva esclavizada al trabajo, muchas veces siendo explotada en labores que son más un suplicio más que una satisfacción, como el caso de la construcción, los almacenes y los trabajos agrícolas; incluyendo el docente; y en otras ocasiones robadas al descontarle la cuota del seguro y no entregarla, que muchos han vivido la experiencia de que no pueden lograr la pensión porque no cubrieron la cuota; y todas esas triquiñuelas que suceden en muchas empresas; después de toda esta tragedia, ahora dicen que el Seguro Social no puede pagar las pensiones y algunas personas que saben mucho de esto han creado un estado alarmista para justificar que el seguro acabe con el sistema de jubilaciones tal como se creó originalmente.

Se dice que la Caja del Seguro ya no tiene dinero para mantener el llamado IVM. Pero sobre este punto me gustaría que los sabios de la tragedia me expliquen un informe de la misma CSS al año de 2015. En este año, ese informe dice que la Caja tenía: en valores, 44,669,223 de Balboas (en millones). En inversiones a largo plazo (es decir, comprando bonos que a la larga pueden ser riesgosos con la anarquía económica y judicial que tiene nuestro país), la suma es de 1,443,319,300 (¡asombroso! —mil millones invertidos en este riesgo—). En depósitos a plazo fijo tiene 2,458,538,120 (más de dos mil millones). Y en préstamos que ha hecho la institución al Banco Hipotecario, tiene 24,339,741 más 1,342,610 que le llaman a corto plazo, (una cuenta con mucha probabilidad de no cobrarla).

Por otra parte, tiene una cartera de más de treinta y cinco millones de balboas en cuentas incobrables, entre las que están los malos empresarios que no reportan las cuotas que ellos les descuentan a sus “colaboradores”; y lo que le debe el gobierno central, que al parecer nunca la va a cancelar. Este informe fue al año 2015, ¿cómo estará ahora? Las finanzas especulativas nunca retroceden, al contrario, se incrementan. ¿Cómo explican la falta de dinero en la CSS para garantizar la vida digna de las personas de tercera edad que dieron su vida colaborando con sus patrones? Y yo me pregunto si la CSS se creó como una institución financiera, o como una institución de seguridad de los trabajadores.

Profesor y Abogado