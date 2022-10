Golpe militar del 11 de octubre de 1968: fases del régimen castrense y rasgos populistas del "gobierno revolucionrio" de Omar Torrijos

Con motivo del aniversario número 54 del ascenso de los militares al poder -golpe de Estado militar del 11 de octubre de 1968 que se extendió hasta la pulverización de las Fuerzas de Defensas de Panamá (FFDD) provocada por la invasión al país y genocidio del pueblo panameño por soldados y máquinas de guerra del ejército de los Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989- me permito hacer una división histórica de las diferentes fases del militarismo y una caracterización del período que yo he denominado populista.

Atendiendo al "poder real", es decir, al jefe militar al mando, se puede puede dividir esta parte de la historia patria en cinco (5) fases:

1. Fase de la diarquía (del 11 de octubre de 1968 al 24 de febrero de 1969, durante el cual el teniente coronel Omar Torrijos compartió el poder con el mayor Boris Martínez, coautor del golpe militar).

2. Fase populista de Omar Torrijos Herrera (‪1969-1981‬)

3. Fase del "Comandante de la dignidad" Florencio "chito" Flores Aguilar, quien asumió la jefatura de la Guardia Nacional desde julio de 1981, a raíz del asesinato del general Omar Torrijos producto de una conspiración orquestada por la CIA estadounidense, hasta a marzo de 1982 cuando fue depuesto por el teniente coronel Rubén Dario Paredes Del Río.

4. Fase del "concubinato escaldaloso" de la Guardia Nacional con fracciones políticas de la oligarquía, fase donde el comandante de turno intentó emular al coronel "chichi" Remón quién en la década de los 50 del siglo pasado traslado el "poder real" de la avenida "A" -cede de la comandancia de la.Guardia Nacional- al palacio de las Garzas (presidencia de la República), y que se cerro con la tragicomedia de "buen salto Rubén".

5. Fase de la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega (‪1983-1989‬) Desde que reemplazó a Paredes hasta la agresión militar estadounidense a Panamá.

Para el principal teórico del populismo, Ernesto Laclau, quien a lo largo de su obra "La razón populista" (2005), ensaya distintas conceptualizaciones del fenómeno político del populismo, siendo el mas pertinente para nuestro ensayo aquel que indica que "el populismo es un modo de construir lo político...El populismo no es un tipo de movimiento identificable con una bses social especial o con una determinada ideología- sino una lógica política" cuyo referente es el "sujeto político global" (líder carismático) capaz de sintetizar las distintas "demandas democráticas", desoídas por las cúpulas tradicionales de las oligarquías liberales o neoliberales, y convertirlas en "demandas populares".

En el contexto nacional el historiador Juan D. Mendoza P. en su tesis de maestría, "Desarrollo populista: Dr. Arnulfo Arias Madrid", define el populismo como "un conjunto de movimientos políticos característicos de Améicra Latina, con un programa que pretendió reformar la estructura agro-minera exportadora, promoviendo la industrialización y la integración social, luego era nacionalista porque expresaba su base social policlasista y voluntad de independencia nacional" y, agrega el estudioso patrio, "en la academia del populismo panameño, parece haber una tendencia a identificar a Belisario Porras, Arnulfo Arias y a Omar Torrijos como los líderes más carismáticos y populares de Panamá, con algunas o muchsa características de liderazgo populista".

La segunda fase del militarismo se caracteriza por el liderazgo personal del general Omar Torrijos y va de 1969 a 1981 y es, a mi juicio, donde se incuba y desarrolla el populismo torrijista. Al principio, le tomó algo más dos años y medio para los preparativos de las "nupcias" de la Guardia Nacional con el pueblo, ya que durante 65 años estuvo matrimoniada con la oligarquía. Este ejercicio político se dió mediante el "patrullaje doméstico" para identificar la realidad materialĺ y el palpitar del alma del panameño de a pie.

La "hoja de ruta" del populismo fue expusta en el discurso de Omar, el 11 de octubre de 1971, en una multitudinarai concentración popular en la plza 5 de Mayo, donde hizo una radohirafia de la miserable condición de los panameños más humildes; enjuició la debacle del sistema político de la oligarquía liberal; denunció el estatus neocolonial al que estaba sometida la República. Propuso a la faz nacional y mundial el contenido del programa populista-torrijista del "gobierno revolucionario" de Panamá.

Y, dijo Omar en esa histórica fecha, "a los obreros les entrego un código que humanice las condiciones de trabajo (Código de Trabajo de 1972). Anunció el inicio de las negociaciones para abrogar el tratado del Canal de 1903 (Tratados Torrijos-Carter de 1977). Anuncia la conformación de "una magna Asamblea de 500 hombres que no se venden, que no aceptan el cohecho, que no aceptan el engaño" ("Poder popular"). Informa sobre la "actualización" de la Carta escrita (Constitución de 1972). Y, Omar Torrijos se define como "general de la revolución, para unir bajo una sola bandera, bajo un solo estandarte a un millón cuatrocientos mil panameños" (lídet carismático).

Sin embargo, el modelo político populista-torrijista fue truncado a raíz del asesinato del general Omar Torrijos Herrera, el aciago 31 de julio de 1981. Seis meses después, las sucesivas cúpulas militares dirigidas por comandantes ambiciosos e ignorantes, apartaron el "proceso revolucionario" y a su instrumento político (PRD) de "LA LÍNEA" trazada desde 1978 mediante la cual los militares se "retiraban a sus cuarteles" y las fuerzas civiles del priceso revolucinroiao enfrentarían electoralmente a las fracciones de las entelequias polítcas de la oligarquía liberal en mayo de 1984. Al respecto, dijo Omar: "Debemos estar programando el recorrido de una ruta de 600 kilómetros que son los seis años al término de los cuales se nos va a poner a competir en las urnas".

Por último, los clavos al ataúd político del proyecto populista-torrijista fueron clavados por politicastros inescrupulosos pos invasión quienes trocaron los principios social democráticos del otrora partido de Omar -cual flautistas de Hamelín- por el "sonido de las cajas registradoras" del poder económico.

Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista politico.