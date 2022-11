Artículo sobre ovnis que podría ser un cuento

Si yo fuera personaje de un cuento diría lo siguiente, casi como en un reportaje periodístico o en un artículo de opinión como este; y que cada lector piense lo que quiera...

“Estoy harto, piensa el personaje recién creado, harto de tanto secreto, mentiras y tergiversaciones que durante décadas la NASA, la CIA y el Pentágono han ido acumulando, negándose a divulgar la verdad. Ahora que ya no trabajo con ellos, casi al final de mi vida, me animo a escribir sobre algunas de las cosas que sé, pero que sistemáticamente se han venido ocultando. Así, me permito enumerar una serie de certezas, de las cuales se conservan pruebas aunque no siempre explicaciones, razón por la que no se arriesgan a sincerarse con el mundo.

Lo primero que diré es que mi amigo Edgar Michell, sexto hombre en pisar la luna (5 de febrero, 1971), quien practicaba la telepatía, fue un ferviente defensor de la existencia de extraterrestres. Aunque reconocía que jamás vio alienígenas en su misión a la Luna, en 2008 aseguró que los extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado y que los sucesivos gobiernos estadounidenses lo habían ocultado. La NASA se desmarcó por completo de las declaraciones de Mitchell.

Desde el célebre incidente de Roswell ocurrido en Nuevo México en julio de 1947, hace décadas el Pentágono tiene en su poder, en una base entonces secreta llamada Área 51 porque ahí se experimentaba con armamento atómico, restos de naves alienígenas caídas. También se han rescatado de esos accidentes de los llamados OVNIS (UFOS en inglés), materiales desconocidos que se han aplicado con éxito en diversas nuevas tecnologías que hoy se aceptan como fenómenos naturales de uso diario atribuibles al avance de la ciencia. Y se ha seguido trabajando mediante procedimientos similares en la implementación de sofisticados aviones de combate y de espionaje. Pero lo más impresionante es que existen testimonios de que también se han rescatado tanto cuerpos vivos como sin vida de alienígenas de pequeño tamaño (los llamados “grises”), con los que se ha experimentado en secreto en el célebre hospital militar Walter Reed.

Algo similar han hecho los alienígenas con cientos de personas mediante las llamadas “abducciones”, y algunos abducidos después han revelado estos hechos bajo hipnosis. Sin duda, desde hace siglos nos visitan y por tanto no tienen su origen en nuestro planeta, si bien han acompañado nuestra evolución; además de que estas naves no están tripuladas por seres humanos, está documentado que su tecnología es infinitamente superior a la nuestra.

Lo que ahora voy a revelar parecerá sin duda la invención de un escritor fantasioso: Es muy probable que haya habido ya, desde hace varias décadas y en al menos una base secreta norteamericana, reuniones de intercambio de planteamientos entre alienígenas y representantes de la raza humana con la bendición de las más altas instancias militares y políticas en su momento. Se dice incluso que el ex-presidente norteamericano Eisenhower formó parte de al menos una de tales reuniones, que pudieron realizarse con éxito gracias al uso de telepatía inducida; de esto existe el testimonio de una nieta del ex-mandatario.

Debo decir que hay investigadores convencidos de que ya están entre nosotros, mimetizados, y que por el momento todo parece indicar que son pacíficos. Qué buscan exactamente no se sabe. Lo que resulta innegable es que donde más avistamientos de OVNIS se observan es sobre bases militares gringas y rusas en donde operan instalaciones nucleares. Otro hecho comprobado es que su operatividad automáticamente se desconecta cuando hay OVNIS cerca, y solamente se reactiva cuando las naves se retiran del área. Parece haber una preocupación de parte de los alienígenas, al menos eso piensan algunos investigadores, en el sentido de que un cataclismo nuclear terrestre también afectaría al universo, como pudo haber sucedido después de la devastación de Hiroshima y Nagasaki. Piensan dichos especialistas que los extraterrestres harán lo que sea por impedirlo.

El Congreso norteamericano solo sabe pequeñas porciones de la verdad, y eso porque obligaron al Pentágono a entregarles el año pasado un informe que se hizo público. En realidad fueron dos los informes que se recibieron, uno de ellos secreto... Y es que varios congresistas han visto OVNIS y presionaron para romper el atávico secretismo. Al menos ahora sabemos que no son teorías de conspiración. Los ex-presidentes Kennedy, Reagan, Bush-padre (que fue director de la CIA) y Carter, también vieron OVNIS. Pero ni siquiera ellos, con todo su poder, pudieron penetrar el cifrado meollo del asunto. Y debo confesar que también yo vi uno en una madrugada de enero de 1974 en la playa Mocambo, en Veracruz, México. No estaba drogado ni tampoco ebrio.

No es de extrañar entonces que el tema se haya convertido en uno de mis favoritos” –añadiría para sí el personaje de marras; y acaso cerraría su texto afirmando que la vida se parece más a la ficción, que ésta a la vida. Y con esta frase lapidaria cerraría su texto, concebido como un experimento de fusión entre la creación literaria y el periodismo de opinión.

Cuentista, poeta, ensayista, promotor cultural.