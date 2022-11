Conusi: 24 años de lucha y compromiso

El 21 de noviembre de 1998 nace la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), sus antecedentes se encuentran en varios esfuerzos organizativos del movimiento obrero panameño, siendo su principal referente la Central Auténtica de Trabajadores Independientes (CATI).

En el periodo posinvasión (1989), se imponen con mayor rigor las medidas de política económica neoliberal, llegan leyes que lesionan los intereses de la mayoría de los panameños y de la clase trabajadora: condonación de 400 millones de dólares de la cuota que los obreros pagaban a la Caja de Seguro Social y que los patronos no entregaron a la institución; despido injustificado de la dirigencia sindical del IRHE, Intel, Puertos (empresas posteriormente privatizadas); reformas a la Ley Orgánica de la CSS, entre otras medidas neoliberales.

En 1995, el Gobierno de Pérez Balladares impulsa reformas al Código de Trabajo, a fin de flexibilizar las relaciones laborales. Más de 49 organizaciones lucharon contra el Gobierno, el cual impuso a sangre y fuego, con un saldo de cuatro muertos, cientos de heridos y detenidos, las reformas. En esa jornada cayó el obrero de construcción, Rufino Frías, miembro del Suntracs. Las 49 organizaciones sindicales constituyeron la base del origen de Conusi.

Conusi es el resultado de un proceso organizativo para forjar una corriente clasista, beligerante e independiente.

El análisis de la realidad social demuestra que, a nivel nacional, la situación de desigualdad social ya era alarmante antes de conocer la existencia del COVID-19. El sostenimiento del Estado (carga tributaria) descansa de manera significativa sobre los ingresos de los asalariados, y de todos los contribuyentes, en el caso de los impuestos indirectos, aquellos que son trasladados al consumidor/comprador final (sea este asalariado o no). El crecimiento económico se encuentra concentrado en pocas actividades económicas, región y manos. Se sustenta en macroproyectos, especulación inmobiliaria, venta del patrimonio nacional, control financiero de las grandes corporaciones, que expresan la consolidación de monopolios y oligopolios, y que no han generado significativamente nuevas fuentes de empleo. En Panamá la riqueza producida no se distribuye de forma equitativa, 56.1 % es apropiado por los propietarios de empresas y apenas un 25 % corresponde a remuneraciones de asalariados.

Problemas estructurales, asociados al modelo económico impuesto acompañan la vida de la mayoría de los trabajadores desde hace varias décadas. Uno de estos problemas está vinculado a la informalidad del empleo, registrado en un 48.2 %, sin considerar el sector agrícola. Ello significa, inestabilidad laboral, bajos salarios y no prestaciones sociales. El nivel de los salarios enfrenta un franco deterioro (pérdida de poder adquisitivo), es decir, el crecimiento económico se sustenta en precariedad laboral.

Producto de un empresariado que impulsa el desmantelamiento de todas las condiciones que deben garantizar la vida saludable del trabajador y su familia, en la actualidad las pocas condiciones de vida digna ganadas en la lucha nacional y mundial, están siendo desmanteladas por Gobiernos que favorecen y protegen los intereses de los grupos de poder económico.

Advertimos, nacimos al calor de la lucha contra las reformas neoliberales y de la patronal al Código de Trabajo; hoy estamos preparados para enfrentar el proyecto privatizador y paramétrico de las reformas a la seguridad social, conscientes de que “sin luchas no hay victorias”.

A 24 años de la fundación de Conusi, seguimos comprometidos en el esfuerzo de transformación social, proceso que es urgente y que demanda organización, formación, concientización y unidad de la clase obrera y de todos los sectores sociales que comparten la visión de construir una sociedad realmente democrática con justicia y equidad social, sin corrupción ni impunidad.

En esta conmemoración, rendimos homenaje a todos los mártires de la clase obrera, en especial a nuestros compañeros.

Conusi-Frenadeso.