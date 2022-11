¿Dónde es más baratoel mal trato?

Durante muchos años una aerolínea cuyo nombre me reservo, fue gran aliada en mi ejercicio profesional. Nunca ha sido económica, pero considerando el servicio que prestaba, al final la diferencia de precio era realmente algo menor.

Cada vez que abordaba un avión de esa aerolínea tenía una agradable experiencia, puesto que desde la compra del boleto era atendido con educación y amabilidad por personal con disposición de apoyar en la búsqueda de las mejores alternativas de rutas y conexiones, pasando por la actitud con que atendían en los mostradores, finalizando con la cortesía con la que te asistían a bordo.

Utilizar esa aerolínea era evitar usar una de tantas aerolíneas de bandera norteamericana, pionera del “no servicio” que llegó a tal nivel de maltrato al pasajero que desde hace 17 años tomé la decisión de no volar con ellos y hasta ahora lo he cumplido.

Como dije, había encontrado una aliada excepcional, pero esta ha sucumbido y entró en la era del “no servicio” como todas las demás. Pero, lo grave es que, adicionalmente, no les interesa la opinión del usuario, han llegado a situaciones intolerables y denigrantes para el pasajero. Comenzando por el precio de los boletos que ya rayan en lo escandaloso, tomando en cuenta que el precio implica una contraprestación del servicio que ya no están prestando.

Cuando usted compra un boleto con esta aerolínea no se sabe a ciencia cierta qué ha comprado, pues para seleccionar un asiento -aunque este sea el de ultima fila- usted debe pagar una tarifa adicional, sumado a que, si desea llevar un equipaje en bodega debe pagar adicionalmente, con lo cual el costo del boleto se puede llegar a incrementar hasta en un 20 % adicional.

La rapidez en las conexiones -valor agregado de esa aerolínea- aún sigue siendo eficiente y rápida, aunque, siempre me generó la pregunta, ¿cómo logran limpiar un avión en 40 minutos -incluido desembarque y embarque de pasajeros?

Ahora tengo la respuesta. Abordar una aeronave sucia -avistar el estado de los bolsillos frente a pasajero, entrar al baño, cada vez más pequeño, y que antes de iniciar el vuelo esté en estado deplorable -máxime cuando el vuelo salía a las 4:50 a. m. y no desde su base operacional-, lo cual da a entender que ese avión llegó la noche anterior y en el mismo estado levantó vuelo. Abrir la micromesa para apoyar la laptop y sentir que esta pegajosa, no quiero imaginar ¡el estado en que estarán las alfombras y lo que tendrán los asientos!

Como parte del servicio en vuelos de más de dos horas, describen en el boleto el suministro de “comida” entregando una bolsa de yuca frita -con aceite de palma- de 20 gramos, una servilleta, y un vaso de, quizás, 100 centímetros cúbicos de alguna bebida.

Pero además cobran como línea premium, pero la contraprestación es de “línea low cost”, lo cual evidencia que dan servicio de poca calidad -estafa le llaman en el argot del bajo mundo-. Pero, lo inaceptable es el maltrato que el personal de tierra y de a bordo causa a los usuarios, en ocasiones humillante y denigrante; ¿será que el ahorro también pasa por la no contratación de personal calificado?

En una de mis últimas experiencias, faltando 30 minutos para aterrizar necesite usar el baño, pero, personal de sobrecargo estaba aglutinado cerca de los baños, y me impidieron ingresar, porque ya se había encendido las luces de abrocharse los cinturones, pero ellos estaban de pie plácidamente conferenciando, mientras tanto fui tratado de manera grosera e irrespetuosa.

En la lista de los abusos: obligan a que las personas coloquen parte del equipaje de mano debajo de los asientos, restringiendo así el ya reducido espacio para las piernas, ¡eureka!, en ninguna parte del contrato del servicio especifica que sea obligatorio. Pero, de nueva vuelta, el trato grosero, altanero e irrespetuoso del personal raya niveles inaceptables, que terminas haciendo lo que se te pide para evitar el mal trato.

No tiene ningún sentido que la línea aérea bandera de un país, que presume ser el hub de las Américas, la que representa la imagen de una nación, tenga tal desempeño. Me pregunto, ¿cuánto daño hacen no solo al nombre comercial de la aerolínea, sino al país de origen el pésimo desempeño del servicio y el mal trato al usuario?

Bueno, ahora el nuevo criterio de búsqueda para comprar un boleto aéreo es “¿dónde será más barato el mal trato?”.

Definitivamente no aprendimos nada con la pandemia.

Consultor político; en Twitter: @orlandogoncal.