El objetivo de este artículo es motivar a los lectores a ir en busca de sus sueños tomando en cuenta esta frase “Heal the past, live the present and dream the future”.

“Heal the past, live the present and dream the future”

El objetivo de este artículo es motivar a los lectores a ir en busca de sus sueños tomando en cuenta esta frase “Heal the past, live the present and dream the future”.

En el hostal Victoria, ubicado en la Comunidad de Tonosí, Corregimiento de Tonosí, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos, leí la frase que le mencioné en líneas anteriores; la cual ha sido un punto de reflexión para terminar este año 2022 y visualizar las oportunidades que tendremos para el año 2023 como individuos y para nuestro país.

Como individuo esta frase me ha permitido hacer una introspección de lo que he vivido durante este año, los momentos difíciles, escribirlos en mi libro de recuerdos y pasar la página porque si los mantengo en mi mente serán un obstáculo para mi crecimiento personal y profesional. Vivir el presente disfrutando los bellos amaneceres y pensar en mejores tiempos para la República de Panamá.

Estimado lector, usted tiene la autoridad para decir, hasta aquí, a todo lo que le perturba y está obstaculizando su crecimiento como individuo. Hasta aquí, la pereza, empiece a realizar actividades para mejorar su salud física y mental.

Hasta aquí, las frases negativas, los temores y complejos desarrollados por no saber canalizar los comentarios hirientes de las personas que tiene a su alrededor, en fin, todas esas acciones que son derivadas de la convivencia en una sociedad que está creciendo con valores cívicos endebles.

Vivir el presente, a veces se convierte en rutina si permitimos que los problemas nos agobien.

Visualice el futuro, todos tenemos derecho a soñar un mañana mejor, teniendo en cuenta que las decisiones ejecutadas deben enmarcarse en acciones concretas donde la disciplina, la honradez y el trabajo formen parte de nuestro plan de vida.

En síntesis, identificar nuestro FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas) como individuos.

Como país, cito una frase del expresidente de la República de Panamá, Dr. Ernesto Pérez Balladares, que escuché en un programa de televisión transmitido el 11 de diciembre de 2022, “Analizar cuáles pueden ser en el futuro los motores de crecimiento de esta economía”.

Antes de finalizar este año, tomemos un tiempo para esbozar nuestro FODA e incorporar esta frase en nuestro plan de vida “Heal the past, live the present and dream the future”.

Docente