Decodificando valores: Ideal de belleza

De joven, en los años ochenta, mi vecino Carlos (q. e. p. d.) lograba “enganchar” a toda joven cuando las llamaba “belleza”. Todo esto en una época prehistórica al Botox, cuando a todos nosotros, adolescentes y hormonales, nos atraía le belleza femenina siendo él el único valiente en confesarla.

Me parece legítimo y hasta ideal el uso de tecnologías para mejorar la autoestima obviamente sin riesgos a la salud. Desde hace años mujeres y hombres se operan para verse mejor. Lo que sí me intriga es que estos procedimientos parecieran también influir en los genes convirtiéndolas a todas en hermanas. Es decir, todas se ven igual: mejillas y frentes hinchadas, como si estuvieran picadas por abejas, cejas enrabiadas y delgadas, una pequeña y apuntada nariz, labios voluptuosos como salvavidas y un cabello largo, poco rizado. ¿Qué ha pasado con la variedad, la originalidad y la individualidad?

Al parecer, existe hace años un proceso de globalización de la belleza o quizás su americanización. Es posible que películas, series de televisión, revistas, Instagram y demás medios, repiten este ideal único de belleza que anima a las de mujeres del mundo a copiar. ¿Por qué? Una cosa es operarse para verse más joven, pero otra es verse como Kim Kardashian. ¿Será posible que mujeres consideren que este es el “look” que los hombres desean? ¿O serán los médicos o cirujanos quienes recomiendan el mismo tratamiento, pues es más fácil repetirlo como en una línea de ensamblaje?

Me parece que la búsqueda de este ideal de belleza no tiene que ver con las Kardashian, hombres o médicos o con una belleza universal imaginaria. En este agitado y complicado mundo, controlado principalmente por hombres (presidentes, embajadores y generales), pero protagonizado por mujeres en la cultura y sociedad, es posible que muchas mujeres que llegan a su cuarta o quinta década consideran sus méritos profesionales o personales no son suficientes para que la sociedad las valore y necesitan igualar su apariencia a su estatus social, siendo esta apariencia la misma para todas, pues siguen un patrón “fotoshopiado” y propagado por las redes sociales con el smartphone actuando como esteroide. Son las mujeres las que más usan Facebook (54 %) y se toman selfis (~4 % más que hombres, según www.statista.com).

Y aún de ser así, ¿cuál es el problema? Hombres “solucionan” su declinante y envejecida autoestima de forma mucho más negativa como invadiendo a sus países vecinos o engañando a sus esposas. El problema con la aspiración por este ideal de belleza es la falta de individualidad y la búsqueda de una autoestima superficial, no interna. Como he mencionado, que una mujer quiera verse como ella misma, pero con unas décadas menos, es comprensible. Pero que la mujer quiera verse y vestirse como otras puede causar una falsa autoestima (al no verse satisfechas con los resultados), creando así una adicción y hasta paranoia que afectará su comportamiento con las personas cercanas a sus alrededor, quienes la quieren tal como es, sin ningún ajuste estético. Además, las hijas pueden malinterpretar estos tratamientos considerando que sus madres no están satisfechas con su propia imagen. Como dice la canción “Everybody's free”: “no veas revistas de belleza, ellas te harán sentir fea”.

Me parece todos los humanos lidiamos con el conflicto interno de ser diferentes y al mismo tiempo ser aceptados por los demás, lo que muchos interpretan como "verse" igual. Me parece en la inestable y polarizada sociedad en que vivimos el "ser aceptados como iguales" está dejando a la individualidad atrás, disminuyendo nuestra autoestima como individuos. Esto puede conllevar graves consecuencias en nuestras relaciones, familiares, entre parejas y entre padres e hijos. El valor más importante es entender somo únicos (como debe ser), cada día más sabios que el anterior y más jóvenes que el siguiente siendo estas cualidades la verdadera belleza del ser humano.

