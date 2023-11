Vencer al rinoceronte

En griego rinoceronte significa “nariz y cuerno”. En el mundo espiritual, ese animal representa paz y sabiduría. En el mundo económico simboliza una amenaza muy probable que surge lentamente, tiene gran impacto y subestimamos hasta que es tarde.

¿Quién inventó el concepto? Conversando con varios periodistas en 2019, el presidente de China, Xi Jinping, comentó sobre un libro de Michele Wucker, escritora especializada en riesgos. Fue ella la inventora y estar en boca de Xi disparó las ventas de su obra. La entrevisté en KW Continente hace unos años.

El rinoceronte panameño es el agotamiento de los fondos del IVM de la Caja de Seguro Social, programa que enfrenta los riesgos de invalidez, vejez y muerte de los asegurados.

¿Por qué nuestro país está expuesto al animal de Wucker? Porque, a salto de liana en nuestras selvas, nos enfocamos demasiado en la supervivencia diaria y eso explica el desinterés en estudiar el pasado para comprender el presente y preparar el futuro. Repasemos ciclos de nuestra historia.

Uno dura 27 años, desde la Constitución creada por Arnulfo Arias en 1941 hasta la elección que ganó en mayo de 1968. Finaliza lo que llaman “la República de los primos”. Me explicaré citando a Brittmarie Janson Pérez, quien asegura que nuestra historia “es un drama teatral dominado por los mismos personajes escena tras escena [y en el que] los que envejecieron y murieron, fueron reemplazados por sus parientes”. Por tanto, el concepto de “los primos” se refiere a una docena de descendientes de los miembros y colaboradores de la Junta Provisional de Gobierno de 1903 que tradicionalmente controlaron el poder.

El siguiente ciclo, provocado por el anterior, inicia con el golpe de Estado de 1968. En octubre los militares inauguran una revolución cariñosa y asesina que se declara como popular y de centroizquierda. Muere en 1989 con una narco dictadura invadida por Estados Unidos. Locura, muerte… de todo hay en nuestra selva…. Este ciclo se caracterizó por la estrategia brillante que logró la firma en 1977 de los tratados del canal, por la expansión magnífica de la clase media y por una tolerancia descarada de la corrupción.

Sobre ese descaro, contaré una anécdota que me compartió Rubén Murgas. En 1975, él era director del diario La Crítica. Torrijos lo visitó y con las botas apoyadas sobre el escritorio del periodista, el general apagaba su habano en un cenicero desbordado. “Poco marfil el de este cuerno”, pensó Omar —fundador del PRD— refiriéndose a la exclusión que “los primos” hacían del resto de la sociedad. Y en alusión a la recién fundada Asamblea de Representantes de Corregimientos (antecedente de la Asamblea de Diputados), vociferó: “Ya está bueno de que en este país solo los rabiblancos se rebusquen. ¡Dejen que mis muchachos también vivan bien, coño!”.

El ciclo más reciente abarca 33 años, de 1990 a la fecha. Se caracteriza por la recuperación del canal y su zona adyacente que, aunque provoca crecimiento económico rico, es insuficiente para lograr un desarrollo humano inclusivo. Las manifestaciones de julio de 2022 y las que estamos viviendo hoy, cierran el ciclo pues, al parecer, ya nos hastiamos de dos ineptitudes: la de los políticos para gestionar y la nuestra para exigir.

Muchos me preguntan qué le ocurrirá ahora a nuestra economía. No lo sé, pero estudiemos el entorno selvático del rinoceronte con unos supuestos que pueden cumplirse o no.

1. Que al dar una patada a la empresa Cobre Panamá, cediendo al clamor de que este país “vale más sin minería”, nuestra calificación de riesgo empeore por la expectativa de que perderíamos un arbitraje contra ella en la consiguiente disputa.

2. Que debido al segundo supuesto y a que en 51 meses Héctor Alexander aumentó la deuda de 26 mil a 47 mil millones, el próximo gobierno no pueda pedir más plata, pues le costaría intereses muy altos.

3. Que sin 375 millones anuales que hubiéramos recibido de la mina en concepto de regalías, no brindemos al IVM los aportes que el nuevo contrato establecía.

4. Que la inversión extranjera se frene hasta el cambio de Gobierno, o se reactive tímidamente de 2025 en adelante.

5. Que, como un resultado de que se cumplan los cuatro supuestos anteriores, entremos en recesión, el empleo informal aumente y los ingresos fiscales se reduzcan.

6. Que anualmente, de diciembre a mayo, el Canal siga reduciendo tránsitos por los problemas de lluvia que enfrenta, afectando el calado permitido a los buques y los peajes que nos pagan, reduciendo los 2.400 millones que ACP aporta al tesoro nacional.

7. Que, indiferentes a todo lo anterior, 2 de los 4.3 millones de panameños, sigan exigiendo y recibiendo 2.300 millones anuales en subsidios.

En resumen, estamos jodidos, porque el rinoceronte se prepara para arrollarnos. ¿Quién tiene la lanza para enfrentarlo? En 2008, debido a una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, el mundo sufrió la crisis financiera más importante desde la Gran Depresión de 1929. Panamá la resolvió mejor que el resto de Latinoamérica gracias a Ricardo Martinelli. Objetivamente, las cifras de su desempeño económico demuestran su enorme fortaleza para vencer rinocerontes.

Consultor