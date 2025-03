8M: un día para honrar, luchar y transformar la sociedad

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer debe ser una motivación para profundizar en la historia y reconocer a tantas mujeres que derrumbaron barreras, abrieron caminos y hasta dieron su vida para que hoy nosotras, las mujeres de este siglo, estemos en muchos lugares haciendo historia también para las presentes y futuras generaciones.

Es momento de preocuparnos por conocer la historia y escudriñar con nuevas perspectivas cuáles fueron las razones por las que tantas mujeres lucharon, y ver qué tanto hemos hecho nosotras para no defraudarles. En todos los ámbitos de la vida, de la ciencia, la cultura y de la sociedad en general, ellas dejaron huellas, fueron mujeres con determinación y fuerza, con talento, y ante asuntos que parecían inalcanzables, demostraron que con su inteligencia y su liderazgo era posible cambiar el ordenamiento social de su época.

En nuestro país son innumerables las mujeres que lucharon, se esforzaron y sufrieron toda clase de discriminación y ataques tan solo por atreverse a exigir un lugar en la sociedad.

Ellas sentaron las bases de lo que hoy disfrutamos muchas de nosotras y es bueno siempre recordarlo. Pero, más importante aún, es continuar el camino que ellas trazaron, pero siempre con lealtad a los verdaderos intereses de las mujeres, con una conciencia clara del significado de esas luchas y conquistas, dejando a un lado intereses personales que desvirtúan el verdadero sentido de las reclamaciones de las mujeres en el mundo.

En la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), reconocemos el valor incalculable de cada mujer que forma parte de nuestra comunidad: sus estudiantes, docentes, investigadoras, administrativas y personal de apoyo. Cada una de ellas contribuye, día a día, con su talento, esfuerzo y dedicación, al desarrollo del conocimiento y al fortalecimiento de nuestra institución y de la sociedad.

Queda mucho por hacer en el acceso a oportunidades, a la educación, la salud, a un trabajo digno, la distribución equitativa de las tareas domésticas, al ejercicio de liderazgo y el disfrute de una vida plena y libre de violencia y acoso sexual y sexista que sufren nuestras niñas y mujeres en sus hogares. Es por ello que, desde nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, impulsando políticas y acciones que garanticen espacios de crecimiento y desarrollo para todas.

Como rectora de esta casa de estudios me asiste una enorme responsabilidad, dado que al ocupar un cargo del mayor nivel jerárquico en nuestra institución, me exige impulsar acciones y políticas afirmativas en favor de las mujeres; desde mi clara conciencia de género asumo el compromiso de velar por los intereses de toda la comunidad, pero en especial de las mujeres. Sumado a ello, el hecho de haber recibido un reconocimiento en 2023, como una de las cien mujeres panameñas que han trabajado y luchado por los derechos de las mujeres en Panamá en los últimos cien años, me obliga a ser corresponsable con esta causa, y así lo haré.