9 de enero 1964, la lucha continúa

Iniciando este año 2024, aun enardecido por las manifestaciones, paros, tranques, impulsados por el pueblo panameño en aras de preservar la soberanía nacional en todo nuestro territorio, indudablemente, recordamos a los 22 muertos de la gloriosa gesta soberana del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964, donde los institutores junto al pueblo panameño, marcaron con sangre y fuego el sendero justo de la dignidad y soberanía nacional.

El objetivo fundamental de los manifestantes era reclamar la presencia e izada de la bandera panameña en la zona del Canal (Colegio de Balboa), confrontación que terminó con 22 muertos y más de 500 heridos; jamás debemos olvidar los nombres de: Ascanio Arosemena, Ezequiel González Meneses, Estanislao Osorio, Víctor Manuel Iglesias y Gonzalo Crance Robles, asesinados por el ejército norteamericano.

El tratado fuente de este desagravio soberano y antipatriótico fue el tratado Hay-Bunau Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903, allí se establece el dominio de los estadounidenses sobre una franja de 10 km de ancho donde pasaría el canal y se estableciera la zona del Canal. Este Tratado tuvo vigencia hasta el 1 de octubre de 1979, fecha en que entra en vigor el Tratado Torrijos-Carter. Setenta y seis años (76 años) de lucha, sangre y dolor para derrotarlo.

Tanto la operación soberanía (1958) y la marcha patriótica (1959), forjaron y estructuraron los acontecimientos de enero de 1964; y así, esta gesta patriótica de enero, forjó y estructuro los tratados Torrijos-Carter (1977) y el traspaso del Canal a la administración panameña (1999).

Pero la lucha no ha terminado, aún tenemos un enclave minero en nuestro territorio que no deja de seguir explotando nuestros recursos naturales, aun siendo declarado inconstitucional el contrato con la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd. Esta explotación minera inicia el 28 de febrero de 1997 al aprobar contrato de concesión minera entre Panamá y Minera Petaquilla S.A., hoy Minera Panamá S.A. y First Quantum Minerals (5,000 hectáreas). Hoy, a 27 años de explotación minera inconstitucional en nuestro país, nuevamente pisotean nuestra soberanía y nacionalismo, nuevamente nos tocará poner más muertos, sangre y dolor con el fin de recuperar nuestra soberanía en todo el territorio nacional.

Mártires como Iván Rodríguez y Abdiel Díaz Chávez, inician la lista de muertos de esta magna lucha anti-minera, tal como lo hicieron los institutores en 1964, para poder dejarle a nuestras nuevas generaciones un país libre, soberano y nacionalista. Es hora de que los intereses particulares de nuestra oligarquía, asociados a gobiernos de turno, saquen sus manos de esta vil explotación a cielo abierto de cobre en Panamá, sin ningún atisbo nacionalista, patriótico y mucho menos soberano.

La lucha continúa, loor y aprecio a todos nuestros mártires de 1964 y a todos los que pondremos en esta nueva gesta patriótica contra cualquier contrato minero en Panamá.