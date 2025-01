9 de enero: memoria, traición y resistencia

La memoria es el archivo de datos históricos de todo aquello que le es propio a un conglomerado social, ya sea bueno, malo, alegre o doloroso, pero que conlleva una profunda significación para la colectividad. Es valiosa y se hereda o construye, y su preservación es esencial para mantener vigentes ciertos valores y creencias, así como para prevenir la repetición de errores pasados. La educación ha sido el vehículo por excelencia para la protección y enriquecimiento de este patrimonio.

Los poderosos de este país han conspirado deliberadamente para hacer añicos la educación de nuestro pueblo, como una manera de anular conciencias, borrar la historia y por tanto, enajenar las mentes, de suerte que las nuevas generaciones sean incapaces de advertir los grandes peligros que se le avecinan. Su mayor arma ha sido la inoculación de la ignorancia.

En este 9 de enero de 2025, nuestra nación debe enfrentar una nueva amenaza. La amenaza de un imperio que en decadencia, pretende sobrevivir a la nueva realidad mundial de la multipolaridad, dando dementes zarpazos, a sabiendas de que ya no mandan en el mundo. Panamá y su canal, se convierte ahora en un peón estratégico en la geopolítica mundial, no por razones militares, si no para una guerra económica.

Lo vergonzoso, son los fariseos que ahora nos desgobiernan y a quienes también tendremos que enfrentar. Esos son los mismos que han hecho que nuestro pueblo haya llegado a decir: robó, pero hizo. Olvidémonos de Donald Trump como enemigo primario, pues no es culpable el de afuera que nos quiere comprar, si no el de adentro que nos quiere vender.

En esas circunstancias hoy tenemos un Chacal por alcalde. En su intrínseca especie, depredador y carroñero. Depredador de la memoria, del honor y el respeto por aquello que a los panameños nos es tan propio: nuestra soberanía y dignidad nacional. Carroñero de las riquezas y defraudador de los suyos por 30 monedas.

Con su execrable decreto, tendríamos que preguntarnos cuantas lágrimas habría tenido derecho a derramar doña Marcelina por su hijo Ascanio en 12 horas? ¿Cómo se hace detener el dolor de las entrañas de una patria? A veces me pregunto si en el Levaya de su madre, él detendría el Kadish, para escuchar las cajas registradoras.

Asimismo, hoy tenemos como Presidente a aquel que fue ungido por un convicto y como consecuencia de esa ralea, tenemos embajadores beodos, intoxicados y completos apátridas ignorantes. Es el mismo presidente que se atrevió a decir que las fronteras gringas comenzaban en el Darién. ¿Piensan ustedes que este tipo de gente podrá representar y defender con inteligencia y valentía el pundonor patrio? ¡Jamás!.

Por eso, Alighieri en su obra La Divina Comedia reserva el noveno círculo del infierno y de los pecados para la Traición. En la Cuarta Zona de este Noveno círculo a su vez, los traidores que se muestran cabeza abajo, representan a aquellos que traicionaron a sus súbditos; son los personeros de las más altas instituciones, que fueron creados para el bien común. Allí están congelados o arden según la gravedad de su traición “...en el infierno más profundo, castigados por el mismo Lucifer, el primer gran traidor...”. Allí estarán los Judas que en los últimos 45 años, han querido hacer de esta bella tierra, un mundo perverso de amoralidad!!.

A nosotros, sólo nos queda, resistir insistir, persistir. Ser tercos como la poetisa; en el metro, en el bus, en la oficina, en el WhatsApp, en el Instagram, en cada espacio y tribuna que encontremos, estamos obligados a esparcir la semilla de la rebeldía y el pundonor nacional. Esa semilla no puede ser otra que transmitir nuestro conocimiento de la historia y de los hechos; porque serán de nuevo los jóvenes, los que, en primera línea, estarán llamados a enfrentar a la amenaza y a sus cipayos. Así como lo hicimos ante la minería, tendremos que volver a las calles, como uno solo, para demostrar, que, “...mientras palpiten corazones panameños aquí y en el mundo henchidos de heroísmo, Panamá conservará viva la llama de su decoro y honor nacional...”. ¡¡¡Así sea que tengamos que enarbolar nuestras banderas en la rigidez de nuestros muertos!!!

*El autor es abogado