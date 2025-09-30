Bajemos los costos de producción, elaborando nuestro abono biológico

El principal elemento en un fertilizante químico inorgánico es el fósforo. Y la principal materia prima de la cual se obtiene el fósforo para los fertilizantes químicos inorgánicos es la roca fosfórica.

La roca fosfórica no es abundante en la naturaleza. Y no se puede producir como se hace con la urea. La roca fosfórica es una materia prima no renovable y tampoco la poseen muchos países.

El 73% de los yacimientos de roca fosfórica están ubicados en Marruecos y el Sahara Occidental. Otro 5% de los yacimientos mundiales los posee China. El restante 22% está ubicado en muy pocos países.

Si usted va a contratar roca fosfórica hoy mismo, no la va a conseguir. La producción de roca fosfórica de Marruecos y el Sahara Occidental ya está comprometida, a futuro, con Estados Unidos y China. Y los pocos países que poseen roca fosfórica la reservarán para sus agricultores.

Panamá puede conseguir la compra de unas 5,000 toneladas anuales de roca fosfórica de Marruecos por lo siguiente:

En el año 2023 visitó Panamá por primera vez la muy distinguida dama marroquí Asma Chaabi, quien fue, por elección popular, elegida como la primera alcaldesa de Marruecos, y expresó:

“Abrí las puertas de la política para las mujeres que ahora gobiernan en mi país”.

La distinguida dama Asma Chaabi vino a Panamá para visitar a su amiga Rosana, a quien había conocido en España hacía 37 años. Aprovechó también para visitar a Gloria Young, quien había invitado a Panamá a Asma Chaabi cuando fue embajadora de Panamá en Marruecos.

Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado José Raúl Mulino: nombre embajadora de Panamá en Marruecos a Rosana, la amiga de Asma Chaabi, y a Gloria Young como consejera de dicha embajada. A través de estas dos distinguidas damas, Panamá podrá conseguir la roca fosfórica que se necesita para elaborar un abono biológico más eficaz y económico que los fertilizantes químicos inorgánicos.

Aparte, se tiene que conseguir ceniza volcánica de Nicaragua para neutralizar el hierro, aluminio y manganeso de los suelos, los cuales inhiben la absorción de los nutrientes por los cultivos.

A los suelos hay que agregarles carbón pulverizado para elevar su conductividad eléctrica. Un buen suelo agrícola debe tener 7 milihomnios de conductividad eléctrica. En Panamá, muchos suelos no llegan ni a un milihomnio de conductividad eléctrica.

El carbón se producirá principalmente en Darién con el raleo de teca de las fincas forestales.