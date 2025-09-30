Bajemos los costos de producción, elaborando nuestro abono biológico

El principal elemento en un fertilizante químico inorgánico es el fósforo. Y la principal materia prima de la cual se obtiene el fósforo para los fertilizantes químicos inorgánicos es la roca fosfórica.La roca fosfórica no es abundante en la naturaleza. Y no se puede producir como se hace con la urea. La roca fosfórica es una materia prima no renovable y tampoco la poseen muchos países.El 73% de los yacimientos de roca fosfórica están ubicados en Marruecos y el Sahara Occidental. Otro 5% de los yacimientos mundiales los posee China. El restante 22% está ubicado en muy pocos países.Si usted va a contratar roca fosfórica hoy mismo, no la va a conseguir. La producción de roca fosfórica de Marruecos y el Sahara Occidental ya está comprometida, a futuro, con Estados Unidos y China. Y los pocos países que poseen roca fosfórica la reservarán para sus agricultores.Panamá puede conseguir la compra de unas 5,000 toneladas anuales de roca fosfórica de Marruecos por lo siguiente:En el año 2023 visitó Panamá por primera vez la muy distinguida dama marroquí Asma Chaabi, quien fue, por elección popular, elegida como la primera alcaldesa de Marruecos, y expresó:'Abrí las puertas de la política para las mujeres que ahora gobiernan en mi país'.La distinguida dama Asma Chaabi vino a Panamá para visitar a su amiga Rosana, a quien había conocido en España hacía 37 años. Aprovechó también para visitar a Gloria Young, quien había invitado a Panamá a Asma Chaabi cuando fue embajadora de Panamá en Marruecos.Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado José Raúl Mulino: nombre embajadora de Panamá en Marruecos a Rosana, la amiga de Asma Chaabi, y a Gloria Young como consejera de dicha embajada. A través de estas dos distinguidas damas, Panamá podrá conseguir la roca fosfórica que se necesita para elaborar un abono biológico más eficaz y económico que los fertilizantes químicos inorgánicos.Aparte, se tiene que conseguir ceniza volcánica de Nicaragua para neutralizar el hierro, aluminio y manganeso de los suelos, los cuales inhiben la absorción de los nutrientes por los cultivos.A los suelos hay que agregarles carbón pulverizado para elevar su conductividad eléctrica. Un buen suelo agrícola debe tener 7 milihomnios de conductividad eléctrica. En Panamá, muchos suelos no llegan ni a un milihomnio de conductividad eléctrica.El carbón se producirá principalmente en Darién con el raleo de teca de las fincas forestales.