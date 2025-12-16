China y la cooperación Sur Sur

En el mes de noviembre, participamos del 2nd China–Latin America and Caribbean Region Legal Professionals Exchange Program que reunió a 28 profesionales de 11 países de América Latina y el Caribe, en una iniciativa organizada por la China Law Society junto con tres prestigiosas universidades: la China University of Political Science and Law (CUPL) en Beijing, la Zhejiang University Guanghua Law School en Hangzhou y la Shanghai University of Finance and Economics Law School.

El programa tuvo como propósito fortalecer las capacidades jurídicas, promover el intercambio académico y consolidar la cooperación internacional en el marco de la CELAC, reafirmando la importancia de los vínculos entre China y la región.

En los temas inherentes a formación y cooperación internacional, los participantes recibimos capacitación en derecho comparado, gobernanza global y cooperación jurídica, con sesiones impartidas en chino, inglés y español. Este esfuerzo refleja el compromiso de China con la diversidad cultural y con el fortalecimiento de capacidades en América Latina y el Caribe; lo que hace que China se posicione desde nuestra perspectiva como socio estratégico de la región, ofreciendo plataformas de diálogo jurídico para enfrentar desafíos transnacionales, programas de formación y becas que impulsan la profesionalización regional, transferencia de tecnología e innovación, vinculando el derecho con la transformación digital; espacios de cooperación Sur-Sur, todo ello alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En materia de diplomacia cultural, entendida como el puente que une a los pueblos más allá de los acuerdos políticos y económicos, China nos ofreció a todas y todos las y los asistentes un acercamiento que incluyó visitas a sitios históricos y museos, que permitieron a los participantes comprender la profundidad de la civilización china; intercambio gastronómico, en la cual la diversidad culinaria se convirtió en un lenguaje común de hospitalidad y apertura; encuentros con comunidades locales, que mostraron cómo la cultura cotidiana fortalece la confianza y el respeto mutuo y el diálogo intercultural en las universidades, en la que estudiantes y académicos compartieron experiencias sobre identidad, valores y perspectivas de futuro; así la -diplomacia cultural- se consolidó como un eje transversal del programa, complementando la formación jurídica con un entendimiento más amplio de las realidades sociales y culturales. Este enfoque refuerza la idea de que la cooperación internacional no se limita a la transferencia de conocimientos técnicos, sino que también se nutre de la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad cultural.

Desde la dinámica del turismo, el programa incluyó visitas a la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida (Palace Museum), el Palacio de Verano, Nanluoguxiang y Houhai Hutong (son dos de los barrios históricos más emblemáticos de Pekín, en la cual se conserva la vida tradicional en los famosos “hutongs” y se combina con cafés, bares y tiendas modernas), Yucun Village (modelo de desarrollo sostenible), Museo Provincial de Zhejiang. tour por el Yangtsé en Shanghái (permite observar el contraste entre el Bund histórico y el moderno skyline de Pudong, con la Torre de la Perla Oriental y la Torre de Shanghái iluminadas por la noche), entre otros lugares y además de recorridos gastronómicos y actividades culturales. Estas experiencias permitieron a los participantes conocer de cerca la riqueza histórica y turística de China, integrando el aprendizaje académico con un intercambio humano y vivencial.

El 2nd China–Latin America and Caribbean Region Legal Professionals Exchange Program se consolida como una plataforma permanente de cooperación, que integra formación académica, diplomacia jurídica, solidaridad internacional y diplomacia cultural. La iniciativa fortalece los lazos entre China y los países de CELAC, reafirmando la importancia de la cooperación y la solidaridad como pilares del desarrollo sostenible y la integración regional.